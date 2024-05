Guillermo Francos afirmó que Pedro Sánchez debería "pedirle la renuncia" al ministro que denostó a Javier Milei

La controversia desatada entre Argentina y España alcanzó un nuevo nivel cuando el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, lanzó duras críticas al gobierno español, instando incluso a la renuncia del ministro de Transporte, Óscar Puente. El origen de la disputa se remonta a declaraciones de Puente sobre el líder argentino, Javier Milei, insinuando su consumo de sustancias durante un discurso. Francos calificó estas palabras como "indignantes" y acusó a Puente de irresponsable por poner en entredicho la reputación de Argentina y sus relaciones con España.

"Una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente (Pedro) Sánchez, me parece realmente inusitada", declaró Francos, añadiendo que, de ser el presidente, solicitaría la renuncia de Puente. Además, destacó la importancia de las relaciones entre ambos países, recordando el apoyo histórico que Argentina ha brindado a España.

"A mí me parece indignante. Yo escuché esta especie de stand up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Él no puede exponer a un gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por la cantidad de descendientes de españoles que viven en nuestro país, por la ayuda que Argentina le ha prestado a España durante tanto tiempo", expresó Francos.

El presidente Milei también se pronunció, replicando la defensa que le ofreció Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX en España. Abascal acusó al gobierno argentino de victimización y respaldó la respuesta moderada de Argentina a las acusaciones de Puente.

En medio de esta tensión diplomática, la Oficina del Presidente argentino emitió un comunicado criticando al gobierno español por su supuesta distracción ante acusaciones de corrupción que afectan la estabilidad de España y, por ende, las relaciones bilaterales. La declaración instó a la justicia española a actuar con prontitud para esclarecer estos temas.

La respuesta de España al comunicado de Milei



El Ministerio de Exteriores de España rechazó rotundamente el comunicado emitido por la Oficina del Presidente. “No se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos", indicaron. Asimismo, aseguraron que el Gobierno argentino y el español “seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”.

Qué dijo el ministro de Pedro Sánchez sobre Javier Milei



El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, declaró en una entrevista: "Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: 'Es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo... ¡Hoy ha cavado su fosa!, pues no'".