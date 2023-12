Habló el representante del "Diablito" Echeverri y despejó las dudas sobre su futuro

En medio de las celebraciones por la obtención del título del Trofeo de Campeones por parte de River Plate, Claudio Echeverri reveló información crucial en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En un momento inesperado, el joven talento anunció que no renovará su contrato con el club Millonario, el cual expira en diciembre de 2024. Desde ese instante, las especulaciones sobre su futuro se han intensificado.

Tras la consagración ante Rosario Central este sábado, el representante del jugador conversó con TyC Sports acerca de las declaraciones de la promesa de 17 años: "Claudio está disfrutando de este nuevo título y está centrado en lo que viene. Nos esforzamos por mantenerlo al margen de las especulaciones".

Asimismo, añadió: "Su compromiso con el club y sus compañeros es tan fuerte que expresó específicamente que, en caso de haber negociaciones en curso, desea permanecer un año jugando en el club que tanto ama. Seguramente en los próximos días, junto con la dirigencia, analizaremos la situación y tomaremos la mejor decisión para todos".

El Diablito confirmó su intención de permanecer en River Plate, aunque descartó la renovación de su contrato antes de evaluar su futuro, posiblemente en Europa, luego de su destacada actuación en el Mundial Sub 17 con la selección argentina: "No renovaré, pero planeo quedarme en el club por un año o seis meses. No renovaré, pero sí me quedaré seis meses o un año en el club y luego veremos qué sucede".

Por su parte, el presidente de la institución, Jorge Brito, se refirió a los comentarios del joven: "Quizás estaba un poco afectado por lo que dijo, tal vez expresó algo que no quería decir, y creo que hay que entender que tiene 17 años. Es un jugador extraordinario, con un potencial inmenso, muy querido en el plantel, y lo estamos conociendo recientemente debido a su incorporación hace algunos meses. En medio de la euforia del festejo, es posible que haya dicho algo que no refleje completamente su posición". Además, desmintió cualquier problema con el agente del jugador: "Me quedo con su aclaración, afirmó que nunca hemos tenido inconvenientes con su representante, a pesar de lo que se ha dicho, ya que siempre hemos mantenido una excelente relación tanto con él como con su agente".

Echeverri representa la joya más destacada de las divisiones inferiores de River Plate, y su brillante desempeño en el Mundial Sub 17 con la selección argentina lo ha colocado definitivamente en el radar de los principales clubes europeos. El Diablito cautivó a todos con su habilidad y sus goles, tres de ellos en la victoria ante Brasil. Por ello, no sorprende que equipos de la talla del Barcelona, Manchester City y Chelsea hayan puesto su atención en él.