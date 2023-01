Habló por primera vez uno de los acusados del crimen de Fernando Báez

Durante el juicio por el caso de Fernando Báez Sosa, en el que ocho rugbiers son acusados de asesinar al joven en enero de 2020 en Villa Gesell, Argentina, se analizó un video que muestra el momento de la golpiza a Tomás D’Alesandro, amigo de la víctima. En esa grabación se identificó a una persona con una prenda de vestir negra, aunque no se llega a "determinar mucho más”, dijeron los peritos.

Ante la consulta, uno de ellos respondió: Luciano Pertossi, uno de los ocho inculpados, según consignó el portal Infobae. El Cronista detalló, además, que hasta el momento él no había sido mencionado en las filmaciones del ataque.

En ese momento, el joven le hizo un gesto a su abogado y pidió para hablar. Es la primera vez que uno de los acusados habla ante el tribunal por este caso.

“Quiero aclarar algo”, expresó. “Yo no estaba ahí”.

Ante la repregunta de los fiscales, quienes le consultaron dónde estaba, Pertossi se negó a responder. Los fiscales reiteraron la pregunta, y el acusado volvió a evitar la respuesta. “No te voy a responder”, repetía, visiblemente nervioso, según acotó el mencionado medio.

Las autoridades le insistieron y, entonces, le consultaron por la identidad de “la persona de negro que está atrás del auto”. Una vez más, Pertossi eludió: “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada”.

Luego de este intercambio, la audiencia pasó a cuarto intermedio y los imputados fueron retirados de la sala.