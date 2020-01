Harry y Meghan: el duque de Sussex expresa una "gran tristeza" y dice que no tenían otra opción que dar un paso atrás

AFP El príncipe Harry habló este domingo por primera vez públicamente sobre la decisión de él y su esposa de abandonar la primera línea en el trabajo de la realeza.

Finalmente llegaron las esperadas palabras del príncipe Harry de Inglaterra.

El duque de Sussex rompió su silencio este domingo para hablar sobre la decisión que tomó junto a su esposa, Meghan Markle, de apartarse de sus funciones como miembros sénior de la familia real británica.

Según Harry, este cambio de vida es un "acto de fe".

En un discurso ofrecido en un evento social, Harry quiso dejar claro que Meghan y él no se están marchando.

"Reino Unido es mi hogar y un lugar que amo, eso no cambiará nunca", declaró.

Es la primera vez que el duque habla desde que se supo que la pareja perderá el título de Su Alteza Real.

PA Media Harry y Meghan dividirán su tiempo entre Reino Unido y Canadá.

El pasado 8 de enero, Harry y Meghan anunciaron su decisión de dar un paso atrás en su rol en la familia real y expusieron que su intención es ser económicamente independientes.

Una decisión meditada

Al comenzar su discurso en una recepción en Londres para Sentebale, una organización cofundada por el duque que ayuda a niños con VIH en el sur de África, Harry señaló: "Solo puedo imaginar lo que habrán oído y quizá leído en las últimas semanas.

"Así que quiero que oigan la verdad de mi boca hasta lo que pueda compartir, no como un príncipe o un duque sino como Harry".

El príncipe dijo que cuando Meghan y él se casaron estaban "emocionados y esperanzados".

"Estábamos aquí para servir. Por esa razón, me produce una gran tristeza que hayamos llegado a esto", añadió.

Getty Images El príncipe Harry dijo que le produce una gran tristeza haber llegado a la situación actual.

"La decisión de dar un paso atrás no la tomé a la ligera.

"Fueron meses de conversaciones después de tantos años de retos, y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en lo que a esto se refiere, de verdad no había otra opción".

La pareja compartió el video del discurso de Harry en su cuenta de Instagram:

https://www.instagram.com/p/B7hGUztJA0F/

En su intervención, el príncipe dijo que siempre tendrá el máximo respeto por su abuela, a la que llamó "mi comandante en jefe".

"Nuestra esperanza era seguir sirviendo a la Reina, la Mancomunidad de Naciones y mis filiaciones militares, pero sin financiamiento público, Desafortunadamente, eso no era posible.

"He aceptado esto, sabiendo que no cambia quién soy ni lo comprometido que estoy", agregó.

Como parte de un acuerdo alcanzado el sábado entre la reina Isabel II, los miembros sénior de la realeza y los duques de Sussex, Harry y Meghan accedieron a dejar de representar formalmente a la monarca.

A partir de la primavera boreal, la pareja dejará de usar el título de Su Alteza Real y se retirará de sus deberes reales, incluidos los actos militares.

Sin embargo, el comunicado del Palacio de Buckingham en el que se presentó el acuerdo estableció que los duques continuarán con sus patrocinios privados,

También mantienen el título de duques de Sussex y Harry seguirá siendo príncipe y sexto en la línea de sucesión al trono.

