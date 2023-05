Jorge Macri y su intención de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires: "Estoy convencido de que me preparé"

El precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue el entrevistado de esta semana de Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador, conducido por Oscar González Oro.

En el transcurso de la charla habló sobre su intención de convertirse en jefe de gobierno, su sueño de que Argentina "recupere el ejemplo" y también se hizo el espacio para conversar sobre la enfermedad neurológica que le afecta una de sus piernas.

Entre lo personal y lo político, un resumen de la entrevista.

Convénceme para que te vote o que la gente te vote.

Básicamente estoy convencido de que me preparé para esto. Sé de qué se trata. Sé administrar con austeridad, tengo claras todas las áreas de gobierno. Soy un buen tipo, muy comprometido, dejo todo, no me guardo nada. Tengo pasión por lo que hago, aprendo mucho todos los días, me encanta aprender y amo esta ciudad, esta ciudad me vio crecer, viví en ella, mis hijos nacieron acá, me desafía de manera notable y creo que se merece un lugar en el concierto mundial de ciudades mucho mejor que el que tiene.

Esa Argentina de Franco (Macri) que empezó vendiendo repuestos en un auto por la República Argentina, hasta llegar a ser un empresario a nivel mundial. ¿Esa Argentina volverá?

Sí.

Yo no creo.

Lo sé, lo hemos hablado y es justificado y toda la evidencia demuestra que probablemente sea difícil, pero yo soy un soñador de transformaciones. Yo creo que sí, y te voy a explicar por qué: porque no es solo emocional. Yo creo que todavía hay un ADN que reside en nosotros, en la inmensa mayoría de los argentinos que recuerda esa Argentina donde había premio al esfuerzo. Porque no es cierto que no hay esfuerzo en la Argentina. Si hay algo que sobra en la Argentina, en Uruguay, en estos países, es esfuerzo. El problema en la Argentina es que se ha disociado el premio del esfuerzo. El premio no lo tienen los que más se esfuerzan. Y además uno escucha un presidente que te dice graciosamente "A mí no me importa el mérito". Entonces, qué sentido tiene esforzarme si el mérito no importa, o sea,

hacer las cosas bien o mal ¿da igual?. Sin embargo en nuestra historia, en nuestro ADN cultural, hay una memoria colectiva de un país esforzado que todavía late, yo creo que todavía está ahí y creo que podemos recuperarlo.

Vos decís que va a volver un país que tiene 17 millones de pobres, cinco millones indigentes, 18 dólares. anarquía, no hay gobierno, hay un gobierno tripartito, Cristina, Alberto y Massa, es muy difícil.

Muy difícil, yo no creo que vaya a ser fácil. Yo creo que es posible y requiere de un esfuerzo colectivo muy importante y de un ejercicio ejemplar de los que tenemos responsabilidad. Una de las cosas más graves que ha destrozado para mí este gobierno es el ejemplo porque la sociedad sin duda se construye debajo para arriba, pero se lidera desde arriba hacia abajo y el ejemplo es es una herramienta imprescindible. Si vos decís, "voy a hacer tal cosa", pero hacés otra, tus hijos ven lo que vos haces, entonces algo nos pasa. Mirá, vos hablabas antes de Uruguay yo uso mucho esta metáfora y este juego con los argentinos, con los porteños. Hay una parte que todos nosotros tenemos que revisar porque no hace falta que viajemos a Noruega, acá nomás, en el mismo auto con nuestra misma familia, una horita y media después, cruzamos este charco y nos acordamos que el que viene por la rotonda tiene derecho a paso y acá metíamos la trompa a ver si le ganábamos. Vemos una persona parada en la rambla de Montevideo, en la senda peatonal cargando su heladerita y la sillita, volviendo de la playa y paramos, acá le tiramos el auto encima para subirlo de prepo al cordón. Hay una parte que cada uno de nosotros tenemos que revisar porque podemos estar del lado del problema o de la solución y eso no quiere decir que la culpa sea de la gente, lo que digo es tenemos que reconstruir un liderazgo ejemplar y yo creo que hay, por eso digo no es que la gente no sabe, siente que acá no vale la pena hacerlo porque da lo mismo. Bueno, tiene que dejar de dar lo mismo.

Nunca te pregunté, ¿cómo anda la pierna?

Vos sabés que durante mucho tiempo yo mentí. Yo descubrí que tengo una discapacidad menor pero de acá para abajo este musculito de afuera no anda bien, los nervios no conectan del todo y entonces tengo poca fuerza. A los 20 años me empecé a torcer el tobillo habitualmente, yo jugaba rugby y pensé tenía un problema crónico de esguince, a los 40 me hice más estudios después de mí bypass gástrico y resulta que tengo este problema, que ahora uso esta esta valva. Te decía que mentía porque me bajaba de un auto y un vecino me decía "¿pero qué te pasa?". Y yo decía, "no de la época de rugby, la rodilla ya va a arrancar". Y dije "para". Uno de los problemas que tiene la discapacidad es que no hablamos de ella. Una vez con una señora que no me acuerdo qué enfermedad tiene, pero que quedan como muy chiquita, ella anda en su silla de ruedas que la maneja con joystick, pero siempre la acompaña alguien porque esas sillas suelen ser muy pesadas y con ruedas muy chiquitas. Entonces un día en un encuentro le digo: "¿Qué es lo que más te jode de lo que te pasa?" Me dice, "mirá, te lo voy a explicar así. Yo voy con quien me acompaña siempre algún negocio y entonces lo miro al fiambrero y le digo 200 gramos de jamón y cuando él contesta picado fino o más grueso, la mira quien me acompaña, no me mira a mí y eso es lo que más me duele". Y me di cuenta que la barrera más brutal que tiene la discapacidad es la mirada del otro.