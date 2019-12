Juan Fernando Quintero: el caso de desaparición forzada que involucra al futbolista colombiano y al comandante del Ejército de su país

Getty Images El padre de Juan Fernando Quintero desapareció cuando el jugador apenas tenía dos años.

Juan Fernando Quintero es la flamante estrella de River Plate y de la selección Colombia.

De su prodigiosa pierna izquierda salieron dos goles de Colombia en mundiales y una de las anotaciones con las que su club conquistó la histórica final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid.

Este martes, su nombre llega a los titulares de los medios, pero no por las celebraciones de sus hazañas en la cancha, sino por un tema más íntimo y doloroso: la desaparición forzada de su padre, Jaime Quintero, ocurrida hace 24 años y cuando el jugador apenas tenía 2 años.

Una desaparición en la que, de acuerdo a familiares de Quintero, estaría involucrado el recién nombrado comandante del Ejército de Colombia, general Eduardo Zapateiro Altamirada.

"No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro. Pero espero y aspiro tener un diálogo muy pronto y saber qué pasó", escribió el jugador en su cuenta de Twitter.

"Tengo el derecho, como hijo, a saber qué pasó con mi padre y eso lo que quiero saber, porque he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos (sic) y mentales y la ausencia de mi papá siempre está el vacío y lo siento a diario... solo quiero saber que pasó...".

Getty Images El general Eduardo Zapateiro Altamirada fue nombrado comandante del Ejército de Colombia este fin de semana.

Este lunes por la tarde, el propio general Zapateiro le respondió a Quintero: "Me uno al sentimiento y al dolor de la familia Quintero, decirle a Juan Fernando que también lo respeto, que eres nuestro ídolo futbolista y que las puertas de mi comando en el Ejército estarán abiertas para ti y tu familia".

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió para que el jugador, que poco habla de este caso, se pronunciara en redes sociales?

Desaparición

La polémica surgió poco después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunciara al general Zapateiro como reemplazo del criticado general Nicasio Martínez, vinculado con varios casos de falsos positivos.

Una de las primeras voces en contra de la designación fue la de Carlos Quintero, tío del jugador y hermano del desaparecido.

"No entiendo por qué a las personas que cometen este delito de desaparición forzada los premian. Esto ha sido muy doloroso para toda la familia", le dijo Quintero a la emisora colombiana Blue Radio.

De acuerdo a los familiares, la desaparición de Jaime Quintero ocurrió cuando, en marzo de 1995, Zapateiro -en ese entonces capitán- ordenó su traslado desde la sede del ejército en la ciudad de Carepa, noroccidente de Colombia, hacia Medellín, cuando éste prestaba su servicio militar.

Desde entonces, nunca más se supo de él.

"Él debe darnos razón de qué hizo con mi hermano o qué lo mandó a hacer. Él era el capitán de instrucción. Dio la orden del supuesto traslado con el que nunca volvimos a saber de Jaime", señaló la tía de Quintero, Silvia Quintero, a la misma cadena radial.

Entonces, vino la declaración del jugador en Twitter.

"Soy ajeno a las declaraciones de mis tíos, a quienes también respeto mucho y sé el dolor que sienten al saber que mi padre lleva más de 24 años desaparecido y no sabemos todavía qué aconteció con él, dónde está o dónde se fue", escribió.

"Para terminar espero que haya quedado claro todo por medio de esta red social... todavía sigo esperando una respuesta y sé que se va saber la verdad !! FELIZ DÍA", añadió.

La respuesta del Ejército

El caso sobre Zapateiro ya había sido elevado ante los tribunales civiles y penales.

En marzo de 2001, un tribunal colombiano exoneró a Zapateiro de pagar alguna indemnización a la familia del padre del jugador.

Y ese fue el argumento que utilizó el Ejército colombiano en un comunicado referente al tema:

"Las conclusiones de la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos, las cuales comparte la sala en su totalidad, permiten afirmar que no existe prueba alguna de la responsabilidad de los servidores públicos ni por acción ni por omisión por la presunta desaparición del señor Jaime Enrique Quintero Cano", se puede leer en el comunicado conocido este lunes.

Getty Images Juan Fernando Quintero milita actualmente en el River Plate de Argentina.

Y añade: "La sala considera que no existió por parte de la administración una falta o falla del servicio por omisión que permitan deducir una responsabilidad de la demandada. Todo lo anterior permite emitir un fallo absolutorio".

Zapateiro es conocido en Colombia por ser el comandante de la llamada "Operación Fénix", que dio de baja al comandante guerrillero Raúl Reyes en Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, en marzo de 2008.

La operación causó un fuerte incidente diplomático con Ecuador y Venezuela, cuyos gobiernos consideraron la acción como un ataque a la soberanía ecuatoriana.

Zapateiro reemplazó al general Nicasio Martínez, quien se había visto envuelto en varios escándalos que involucraban el resurgir de los llamados "falsos positivos" y el bombardeo de un campamento guerrillero donde habían menores de edad.

