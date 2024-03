Juan Lebrón se sincera: "No he estado a la altura y quiero pedir perdón"

Juan Lebrón fue el centro de la atención en el mundo del pádel la pasada temporada, cuando protagonizó un episodio desagradable en los octavos de final del Premier Padel de Qatar, luego de su eliminación ante los españoles Yaguas y Garrido, y que derivó en la separación de su pareja de equipo Ale Galán, quienes conformaban la mejor dupla de la actualidad en ese entonces.

La pareja Galán-Lebrón comenzó en 2020 y juntos supieron tocar el cielo con las manos. Un final sorprendente que nadie esperaba y que llega tras un acto desprecible que ocurrió en el partido de octavos de final del Premier Padel de Qatar ante los españoles Mike Yanguas y Javi Garrido. Y es que, durante el encuentro, se vivieron varios momentos de tensión con Lebrón como protagonista, mostrandose fuera de sí, y expresando varios insultos hacia sus rivales y hacia el banquillo, donde se encontraba el exjugador y ahora entrenador, Juani Mieres.

Lebrón, luego de todo esto, brindó una entrevista en exclusiva con el diario MARCA para mostrar su arrepentimiento por los hechos ocurridos en Doha. En primera instancia, el jugador aseguró que está "pasando por unos días muy angustiosos después de todo esto. Estoy muy arrepentido de lo que ha ocurrido".

"Ahora ya en frío, pues se piensa todo mejor y creo que todo lo que ha pasado no refleja lo que soy como persona. Como profesional creo que tampoco he estado a la altura ni mucho menos", expresó con respecto a si logró procesar todo lo que sucedió.

Posteriormente, confirmó que volvió a visualizar las imágenes de lo ocurrido en Qatar: "Sí, sí, las he visto e insisto que es algo que que no volverá a suceder, porque no es algo bueno para nadie. Estoy muy triste conmigo mismo, con las personas tengo a mi alrededor, a las que aprovecho para pedir perdón. A Ale, a Jorge Martínez, a la Academia M3, a mi equipo, a mis padres, a mis rivales también, por supuesto, y a mis compañeros también por haber dado una imagen que no es la adecuada, ni mucho menos. También quiero aprovechar para disculparme con los aficionados al pádel, esto no puedo ocurrir y ahora solo me queda intentar mejorar", señaló.

Volviendo a lo ocurrido dentro de la cancha ante Yaguas y Garrido, el español contó como poco a poco el partido fue levantando temperatura: "Yo creo que la situación al principio estaba siendo cordial y se fue calentando el asunto de una forma u otra, y yo creo que cometí unos actos que no son nada adecuados y honestamente, repito, no debí actuar así, no puedo afrontar una situación de esta forma", desarrolló. "Me sentí mal al instante, sabía que lo había hecho mal y no tenía ninguna justificación. Esto no va a volver a suceder, de verdad", agregó.

Con respecto a su pareja en ese entonces, Ale Galán, y si habló con él tras lo ocurrido, dijo: "Nos fuimos a Madrid, le pedí perdón en el aeropuerto a Ale y le dije que si podíamos hablar, pero en ese momento nos dimos algo de espacio ambos y ya un día después de entrenar le dije que si podía hablar con él... y ya pasó algo que no me hubiese gustado que pasase".

"El jueves por la tarde me llamó y me comunicó que no quería seguir conmigo. Me pilló desprevenido y sorprendido con la noticia, la verdad, pero es su decisión y hay que respetarla. Es una cosa muy personal suya", declaró en base a la siguiente charla que tuvo con Galán. "No sé si justo o no justo, insisto en que es una decisión personal. Este deporte es lo que tiene, unas veces te dejan, otras dejas tú... puedes sufrir en el día a día con estas cosas porque no es un plato de buen gusto para ninguno. Creo que esta pregunta es para Ale porque yo no quería separarme, creo que todos en el equipo nos quedamos algo sorprendidos. Pienso que debíamos haber tenido un final mejor", manifestó.

En base a los momentos que vivió con Ale, señaló que "me quedo con con un equipo impresionante que ha hecho historia y que sinceramente debe estar orgulloso de ello por todo lo conseguido. Le doy las gracias a Ale como persona, como profesional, a su equipo y también a su familia, que siempre ha estado cuando hacía falta, igual que la mía, ya que estas personas que están detrás de nosotros tienen mucha importancia en el día a día. Como equipo además hemos sabido revertir las situaciones malas y creo que eso es lo más difícil en un deporte, estar preparado para cuando venga adversidades. Me llevo muchísimas cosas buenas, creo que no sé decirte alguna mala, y aunque me hubiese gustado otro adiós, me quedo con cuatro años de gloria".

Con respecto a su futuro y a su nueva pareja, Lebrón confirmó lo que se rumoreaba: "Jugaré con Momo en Venezuela, se ha dado así, hemos hablado porque ambos estamos sorprendidos y estoy contento por ello, es una grandísima persona y un gran jugador, pero esto no quiere decir que sigamos jugando más allá de Puerto Cabello. Tengo que valorar luego también un proyecto, no sé, pero estoy centrado en que esto pase, que no se vuelva a repetir, y después tendré que pensar con quién voy a jugar. Ahora mismo para mí es muy importante volver a estar en una dinámica buena y positiva", concluyó.