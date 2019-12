Karen Espíndola: la falsa desaparición de una joven en CDMX y qué dice su caso sobre la violencia contra la mujer en México

Twitter/DANIEL ESPÍNDOLA Daniel Espíndola, hermano de Karen, pidió auxilio luego de que su hermana estuviera ilocalizable en Ciudad de México.

La alerta sobre la desaparición de Karen Espíndola capturó la atención de México durante horas.

La mujer de 30 años envió un mensaje de texto a su madre en el que avisaba que iba de camino a encontrarse con ella la noche del martes.

Dijo haber tomado un taxi cerca de la estación del metro General Anaya, en una de las arterias viales centrales de Ciudad de México, pero casi 30 minutos después envió un mensaje alarmante.

"Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", escribió Espíndola, a lo que su madre le respondió "Bájate, mi amor, y toma otro taxi. Mándame tu ubicación en tiempo real".

La conversación fue dada a conocer en redes sociales por Daniel Espíndola, hermano de Karen, luego de que la joven no respondiera ni mensajes ni llamadas. Estaba ilocalizable.

La violencia contra la mujer en México se ha incrementado en los últimos años a tal grado que siete de cada 10 mujeres dicen sentirse inseguras al estar en espacios públicos, en especial en el transporte*.

Getty Images De enero a octubre de 2019, en México se registraron más de 800 feminicidios a nivel nacional.

La alerta lanzada por Daniel Espíndola tuvo una repercusión notable en redes sociales, donde rápidamente su búsqueda se convirtió en un tema nacional y fue cubierto por la prensa, la televisión y la radio.

La jefa del Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó activar "todos los protocolos" para localizar lo antes posible a Karen Espíndola.

En pocas horas la situación tuvo un vuelco inesperado.

¿Dónde estuvo Karen?

Las portadas de diarios nacionales de este jueves en México amanecieron con la noticia de que Karen Espíndola nunca estuvo en peligro el martes.

La joven regresó a su casa por sus propios medios alrededor de las 11:00 de la mañana del miércoles, 14 horas después del último mensaje enviado a su madre.

Videos de una cámara de seguridad de un bar, ubicado a unos 10 minutos de la casa de Espíndola, mostraron que la joven estuvo allí desde las 16:00 del martes y hasta las 02:00 del miércoles. Luego se marchó con su acompañante.

"Karen encendió las redes y a México… desde un bar", tituló el diario Milenio en la nota principal de su portada, mientras que El Universal escribió: "Karen movilizó a la CDMX… y andaba de fiesta".

Este jueves, la joven y su madre presentaron su declaración ante la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJ), donde confirmaron que nunca estuvo en riesgo.

"La carpeta de investigación relacionada con la denuncia presentada, se cerrará al no encontrarse elementos que pudieran acreditar la probable comisión de algún delito", informó la fiscalía.

La procuradora Ernestina Godoy pidió a los habitantes de Ciudad de México no estigmatizar a Karen Espíndola.

"Yo haría un llamado a la sociedad de que no debe hacer una campaña contra una mujer por esta situación (…) Como gobierno y sociedad debemos estar tranquilos porque no hubo una acción delictiva. Ya está en su casa y retomará su vida", dijo Godoy a los periodistas.

Lo que dice México

El llamado de la procuradora se dio en medio de un debate en redes sociales a lo largo de este jueves.

Mientras que 24 horas antes había múltiples tendencias de preocupación sobre el caso, con #TeBuscamosKaren como la etiqueta más usada, este jueves eran de decepción, rechazo y mofa, como #KarenMentirosa.

"Me da gusto que estés bien, pero debes de saber que por tener el foco en ti, nadie buscó a Cintya con la misma fuerza que te buscamos", dijo una usuaria de Twitter en relación al caso de Cintya Moreno, una joven de 25 años desaparecida tras abordar un taxi en la ciudad de Toluca el 30 de noviembre y encontrada muerta el miércoles.

Por el contrario, otros celebraron que en este caso no hubiera nada que lamentar: "Ahora se molestan porque regresó sana y salva a su casa. Pues si ese era el objetivo", escribió Brenda Julián en Facebook.

"Ella se llevará una lección y una toma de consciencia, pero ¿de verdad ahora están tan perramente enojados de que no hubiera sido violada ni aparecido muerta?", añadió.

Y Daniel Espíndola, el hermano de Karen, escribió en Twitter: "Me equivoqué en confiar en mi hermana, pero no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía".

Lo que dice de México

El que Karen Espíndola haya estado incomunicada durante 14 horas se dio en un momento complejo de inseguridad en México, en particular por la violencia que padecen las mujeres.

El gobierno de Ciudad de México emitió una "Alerta de Género", un mecanismo usado en otros estados para articular acciones de seguridad a favor de la protección de las mujeres en lugares donde hay alta incidencia de delitos en su contra.

Getty Images El transporte público, como los taxis o los colectivos, es el espacio en el que más inseguridad sienten las mujeres en Ciudad de México.

De enero a octubre, México ha tenido a nivel nacional casi el doble de feminicidios (809 casos) que los registrados en 2015 (411), según las cifras oficiales (SESNSP) reportadas en noviembre.

Y en una encuesta nacional (ENVIPE 2019) sobre víctimas del delito, 75% de las mujeres dijeron que se sienten inseguras en la calle y en el transporte público.

Para Elvia González, coordinadora del Programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana, el caso de Karen Espíndola no debe distraer a la opinión pública sobre el problema existente, y cada vez más agravado, de la inseguridad que padece la mujer.

"No se nos está garantizando el derecho a una vida libre de violencia. Hay una inseguridad enorme en el país y en la ciudad (de México), y las autoridades tienen que hacer algo para detener toda esta ola de violencia, y tiene que ser un esfuerzo conjunto entre muchos actores", le dice González a BBC Mundo.

Getty Images Ciudad de México ha tenido en las últimas semanas múltiples manifestaciones de mujeres en contra de la violencia de género.

"Qué bueno que apareció, y donde haya aparecido, el asunto es que está bien. Pero la ciudadanía tenemos que seguir demandando seguridad, protección y compartir (alertas) cuando haya casos similares, aparezca o no aparezca. Hasta que se encuentren se tiene que mover la ciudadanía", añade.

Las movilizaciones feministas, considera el antropólogo social Vicente Moctezuma, "han logrado -o eso querría creer- que haya una noción de emergencia sobre esta violencia", pero aún pesa el "machismo" arraigado a lo largo de décadas.

"Otra vez la condena a esta chica es porque 'no estaba en el lugar donde correspondía' o salió de noche. Está de manifiesto un machismo muy fuerte de la sociedad. El rol de los medios como condenadores morales de las personas culpa en particular a las mujeres", le dice a BBC Mundo el académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Getty Images Una parte del reclamo feminista es el constante temor a no volver a casa con bien por los crecientes índices de agresiones.

En esto último coincide González.

"En México falta muchísimo trabajo en los medios de comunicación para que entiendan cuál es la problemática. Con notas como esas, lo único que generan es que la gente diga 'no es cierto, realmente no sucede la violencia hacia la mujer, se la inventan'".

*Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

