La argentina Jazmín Stuart, homenajeada en Punta del Este por su rol en la película La uruguaya: "Me gusta pensar ideas nuevas y ver qué es lo que todavía no hice"

La actriz y directora argentina, Jazmín Stuart fue galardonada en Punta del Este en el festival del Cine del Mar, organizado por el municipio de la localidad, por su trabajo en la película La uruguaya.

En diálogo con El Observador, dijo que "por suerte" tiene varios oficios que le permiten siempre tener trabajo. "Soy actriz, guionista, directora. Por suerte siempre aparece algo, no me aburro nunca. Cuando no estoy dirigiendo estoy actuando, pero a lo que le doy mucha importancia a generar proyectos propios, a trabajar de manera colaborativa con otros artistas. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Me gusta pensar ideas nuevas y ver qué es lo que todavía no hice", aseguró.

Por otro lado, la actriz se refirió a la estafa piramidal, conocida como El Telar de La Abundancia, en la que cayó hace unos años. "Caí como cualquier persona ingenua. Me invitaron amigas que me inspiraban confianza. En ese momento fui muy ingenua. Cuando me di cuenta quise salir, devolví todo. A mí nunca me devolvieron la plata que puse", señaló.

"Yo no sabía ni lo que era. Yo pensaba que era juntarse a tejer. Había una carga emocional, eran personas de confianza, que me conmovían. Fue muy duro, a pesar de que estuve 15 días y dije que había devuelto todo, no valía ninguna explicación. Había mucha exposición por las luchas que llevábamos adelante y me ligué una represalia por haberme involucrado en esas batallas y en la búsqueda de esos derechos", aseguró.

Por último, Stuart se refirió a su alegría de estar en Punta del Este. "Veo supercambiada la ciudad, hermosa como siempre, ya ver el horizonte, ver el mar, es maravilloso", agregó.