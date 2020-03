La Biblioteca de los errores, una "célula errorista" para aprender de la historia y no estar condenados a repetirla

Library of mistakes La Biblioteca de los errores está en Edimburgo y es una joya dedicada a aprender de los fiascos y fracasos financieros.

"Perder a uno de tus padres puede considerarse una desgracia", observó Lady Bracknell en "La importancia de llamarse Ernesto". "Perder ambos parece descuido".

Siguiendo esa lección de la vida de esa "comedia trivial para personas serias", como la describió su autor Oscar Wilde, algunos financieros y académicos de negocios de Edimburgo pretenden limitar la reciente década de espantosas molestias para la banca escocesa a una mera desgracia.

No está bien parecer descuidado.

Así que, hace 6 años, mientras las bibliotecas públicas principales enfrentaban recortes presupuestarios agudos y un posible cierre, decidieron abrir la Biblioteca de Errores.

Su misión: aprender cómo las cosas salieron mal en el pasado y, en particular, cómo las cosas salieron mal con el dinero.

Sus fundadores estaban dispuestos a invertir algo de tiempo y esfuerzo para garantizar que no se repita la catástrofe que agobió a los dos gigantes de la banca de Escocia hace 10 años.

Library of mistakes La abrieron un grupo de financieros cinco años después de que Royal Bank of Scotland publicara la pérdida récord de £24.100 millones -más de US$30.000 millones- en 2008.

El lema es Mundum mutatu errore singillatim: cambiar el mundo un error a la vez.

La idea es que la generación que inventó el iPad debe ser capaz de inventarse algunos errores nuevos, pero ¿no sería bueno evitar la repetición de errores anteriores?

Asume que el mundo de las finanzas está lleno de personas brillantes, algunas de las cuales hacen cosas estúpidas.

Una de ellas es depender demasiado de un plan, pues, como dijo Von Moltke, el mariscal de campo alemán cuyo genio militar ayudó a convertir a Prusia en el Estado hegemónico en Alemania, "ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo".

Pero es la sabiduría de Albert Einstein la que se ofrece en un letrero que descansa sobre una elegante chimenea: "La única cosa que debes saber siempre es dónde queda la biblioteca".

Un baño hiperinflado

La casa de seguridad para esta "célula errorista" se encuentra en dos habitaciones en New Town, cerca del corazón del distrito financiero de la capital escocesa.

Si los políticos sienten la necesidad de aprender en esta biblioteca, no tienen más que caminar un par de minutos para encontrarla.

Cuando llegas, te abren la puerta teatralmente chirriante desde una ubicación remota tácita y hay que subir unas escaleras hasta llegar a las habitaciones, que con sus lujosos sillones de cuero recuerdan esos clubes de caballeros de antaño.

Pero antes de llegar a ellos vale la pena visitar el baño, así sea solo para ver la decoración: los miembros han contribuido con billetes de banco de todo el mundo, especialmente aquellos que sufrieron una inflación muy alta en la crisis de 2008. La lira turca ocupa un lugar destacado.

Library of Mistakes

Esperaba encontrarme con algo académico y seco. Lejos de eso.

De hecho, la biblioteca puede llegar a parecer una celebración del fracaso más que un lugar en el que se le examina.

Los títulos de los libros son titilantes: "Los alquimistas", "El choque de titanes", "La hora de la verdad", "La gran solución", "La presa perfecta", "El orgullo de Lucifer"...

Podría seguir: ¡hay tantos!

Obviamente, esta ha sido una buena década para publicar sobre finanzas.

También hay, inevitablemente, consejos sobre cómo sacar provecho de la desgracia financiera de los demás: "Pánico y accidentes: cómo ganar dinero con ellos", escrito por Harry D Shultz y publicado por la Dollar Growth Library (algo así como Biblioteca del crecimiento del dólar).

Library of mistakes No sólo hay libros, también juegos de mesa financieros.

Tan pronto como cruzas la puerta, te enfrentas con el estante de libros sobre el Royal Bank of Scotland, cuya pérdida récord en 2008 superó los US$30.000 millones.

Y cómo olvidar el fiasco del BCCI, que tanto le costó a las Islas Hébridas Exteriores en la década de 1980, cuando los jefes de su consejo olvidaron ese antiguo dicho de "si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea" y hundieron sus reservas excedentes en el fraudulento Banco de Crédito y Comercio Internacional.

Hay además una estantería especial para libros sobre Donald Trump, incluido su propio éxito de ventas "The Art of the Deal", y tomos menos generosos sobre el camino hacia el colapso de su imperio comercial a principios de la década de 1990.

Retrocediendo precisamente un siglo, hay un lugar especial para Charles Ponzi, uno de los primeros explotadores de crowdfunding.

Library of Mistakes Hay un lugar reservado para Donald Trump.

Su nombre todavía se usa para estafas de inversión donde los crédulos son reclutados con la promesa de rendimientos imposiblemente altos, mientras su dinero se usa para a los inversores anteriores en lugar de cualquier cosa productiva.

Entre los documentos históricos, hay un grabado de la compañía del barco que llevó a un grupo de soñadores con destino a Centroamérica en la hazaña colonial más notoria y ruinosa de Escocia.

Otros certificados llevan los nombres y detalles de suscripción de estafas de minería y ferrocarriles en el Nuevo Mundo.

Y hay una selección de juegos de mesa. Uno ("no apto para menores de 13 años") es una batalla de Esquemas Ponzi. Otro, "Toros y Osos", fue un primo menos exitoso de Monopolio.

Faro de aprendizaje

Como puede leer en su sitio web, www.libraryofmistakes.com, la intención no es ser exclusivo, sino ser un faro de aprendizaje de errores pasados, visible en todo el mundo, y con acceso gratuito a cualquier persona interesada.

Los financieros de Edimburgo quieren mostrar que ese proceso de aprendizaje, aunque serio, puede ser fascinante y divertido.

Y la ambición es que la Biblioteca de los errores se convierta en la biblioteca de referencia financiera y comercial más grande del mundo.

De hecho, ya hay una sucursal en la ciudad india de Pune, en la Universidad Flame.

Para alcanzar su objetivo quizás van a requerir de más que sus dos habitaciones en un edificio residencial que solía ser un establo... pero en su escala actual, tiene mucho encanto.

