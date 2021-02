La inversión de los polos magnéticos que causó el fin de los neandertales

Hace 42.000 años, el mundo experimentó unos siglos de condiciones apocalípticas provocadas por una inversión de los polos magnéticos de la Tierra combinada con cambios en el comportamiento del Sol.

Getty Images Los cambios magnéticos provocaron eventos dramáticos con fuertes consecuencias para nuestro planeta.

Ese es el hallazgo clave de nuestro nuevo estudio multidisciplinario, publicado en la revista Science.

Esta última gran inversión geomagnética desencadenó una serie de eventos dramáticos que tienen consecuencias de gran alcance para nuestro planeta.

Fueron como la trama de una película de terror: la capa de ozono fue destruida, las tormentas eléctricas arrasaron los trópicos, los vientos solares generaron espectáculos de luces (auroras), el aire ártico se derramó sobre América del Norte, las capas de hielo y los glaciares aumentaron, y los patrones climáticos cambiaron violentamente.

Durante estos eventos, la vida en la Tierra estuvo expuesta a una intensa luz ultravioleta. Los neandertales y la megafauna se extinguieron, mientras que los humanos modernos buscaron protección en las cuevas.

Getty Images Durante siglos de condiciones apocalípticas los neandertales se extinguieron.

El polo norte magnético, donde apunta la aguja de una brújula, no tiene una ubicación permanente. En realidad, generalmente se tambalea cerca del polo norte geográfico -el punto alrededor del cual gira la Tierra- con el tiempo debido a los movimientos dentro del núcleo del planeta.

Por razones que aún no están del todo claras, los movimientos de los polos magnéticos a veces pueden ser más extremos que un tambaleo. Una de las migraciones más dramáticas de estos polos tuvo lugar hace unos 42.000 años y se conoce como el evento de Laschamps, que lleva el nombre del pueblo donde fue descubierto en el Macizo Central de Francia.

El evento de Laschamps ha sido reconocido en todo el mundo, incluso recientemente en Tasmania, Australia. Pero hasta ahora, no estaba claro si tales cambios magnéticos tuvieron algún impacto en el clima y en la vida en el planeta.

Nuestro nuevo trabajo reúne múltiple evidencia que sugiere fuertemente que los efectos fueron globales y de gran alcance.

Árboles kauri

Para investigar lo que sucedió, analizamos los antiguos árboles kauri de Nueva Zelanda, que se habían conservado en turberas y otros sedimentos durante más de 40.000 años.

Getty Images Los árboles kauri de Nueva Zelanda revelaron un aumento prolongado en los niveles de radiocarbono atmosférico causado por el colapso del campo magnético de la Tierra cuando los polos cambiaron.

Utilizando los anillos de crecimiento anual de los árboles kauri, hemos podido crear una escala de tiempo detallada de cómo cambió la atmósfera de la Tierra durante este período.

Los árboles revelaron un aumento prolongado en los niveles de radiocarbono atmosférico causado por el colapso del campo magnético de la Tierra cuando los polos cambiaron. Esto proporcionó una forma de vincular con precisión registros ampliamente dispersos geográficamente.

"Los árboles kauri son como la Piedra Rosetta, y nos ayudan a unir los registros de cambios ambientales en cuevas, núcleos de hielo y turberas de todo el mundo", dice el profesor Alan Cooper, quien codirige este proyecto de investigación.

Usando la escala de tiempo recién creada, pudimos demostrar que los cinturones de lluvia del Pacífico tropical y los vientos del oeste del océano Austral cambiaron abruptamente al mismo tiempo, provocando condiciones áridas en lugares como Australia.

A su vez, se extinguió una variedad de megafauna, incluidos los canguros y vombátidos gigantes.

Getty Images La inversión de los polos magnéticos también provocó la extinción de los canguros gigantes.

Más al norte, la vasta Capa de Hielo Laurentide creció rápidamente en el este de Estados Unidos y Canadá, mientras que en Europa los neandertales se extinguieron.

Modelado climático

Trabajando con un programa de computadora que simulaba las interacciones globales entre la química y el clima, investigamos el impacto de un campo magnético más débil y los cambios en la fuerza del Sol.

Es importante destacar que durante el cambio magnético, la fuerza del campo se desplomó a menos del 6% de lo que es hoy. Una brújula en ese entonces tendría dificultades para encontrar el norte.

Sin ningún campo magnético, nuestro planeta perdió por completo su eficaz escudo contra la radiación cósmica y muchas partículas penetrantes del espacio accedieron a la parte superior de la atmósfera.

Además de esto, el Sol experimentó varios "gran mínimo solar", durante el cual la actividad fue mucho menor pero también más inestable, enviando numerosas erupciones solares masivas que permitieron que poderosos rayos cósmicos ionizantes llegaran a la Tierra.

Getty Images El Sol experimentó varios "gran mínimo solar", durante el cual su actividad fue mucho menor pero también más inestable.

Nuestros modelos mostraron que esta combinación de factores tuvo un efecto amplificador.

Los rayos cósmicos de alta energía de la galaxia y también enormes estallidos de rayos cósmicos de las llamaradas solares pudieron penetrar la atmósfera superior, cargando las partículas en el aire y provocando cambios químicos que provocaron la pérdida de ozono estratosférico.

Las simulaciones entre la química y el clima son consistentes con los movimientos ambientales observados en muchos archivos de cambios climáticos naturales.

Estas condiciones también habrían extendido los deslumbrantes espectáculos de luces de la aurora en todo el mundo; a veces, las noches podrían haber sido tan brillantes como el día.

Sugerimos que los dramáticos cambios y los altos niveles de radiación ultravioleta sin precedentes hicieron que los primeros humanos buscaran refugio en las cuevas, lo que explica el aparente florecimiento repentino del arte rupestre en todo el mundo hace 42.000 años.

Debe haber parecido el fin de los días.

El evento de Adams

Debido a la coincidencia de eventos cósmicos aparentemente aleatorios y los cambios ambientales extremos encontrados en todo el mundo hace 42.000 años, hemos llamado a este período el "Evento Adams", un tributo al gran escritor de ciencia ficción Douglas Adams.

Getty Images Douglas Adams, autor de "Guía del autoestopista galáctico".

Adams escribió "Guía del autoestopista galáctico" (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) e identificó "42" como la respuesta a la vida, el universo y todo.

Douglas Adams realmente estaba en algo grande y el misterio restante es cómo lo supo.

*Esta nota fue escrita por Chris Fogwill, profesor de Glaciología y Paleoclimatología de la Universidad de Keele; Alan Hogg, académico de la Universidad de Waikato; Chris Turney, profesor de Ciencias de la Tierra y Cambio Climático; y Zoë Thomas, miembro de Australian Research Council. El artículo apareció originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.

