Las diferencias que descubrieron en el ADN de los zurdos (y cómo cambian la estructura de sus cerebros)

Getty Images

Aproximadamente una de cada diez personas es zurda y a lo largo de la historia ha habido muchas teorías sobre a qué se debe esto.

Pero ahora, por primera vez, un equipo de científicos de la Universidad de Oxford (Inglaterra) encontró las instrucciones genéticas en el ADN humano que están relacionadas con ser zurdo.

Estas instrucciones, vinculadas con la organización del esqueleto interno de las células, también parecen estar muy involucradas en la estructura y función del cerebro, particularmente en las áreas relacionadas con el lenguaje.

Los investigadores publicaron sus resultados en la revista Brain este jueves, donde sugieren que las personas zurdas pueden tener mejores habilidades verbales.

Pero aún quedan muchos misterios por resolver en torno a la conexión entre el desarrollo del cerebro y el lado dominante.

¿Cómo se hizo el estudio?

Los estudios en gemelos ya han revelado que la genética desempeña un papel en el lado dominante que más usan.

Sin embargo, recién empiezan a conocerse mejor los detalles de cómo funciona esta dinámica.

Getty Images El expresidente Barack Obama es zurdo.

El equipo de investigación recurrió al proyecto Biobank, de Reino Unido, una base de datos del código genético completo de aproximadamente 400.000 personas. Un poco más de 38.000 eran zurdas.

Los científicos jugaron a detectar las diferencias genéticas entre este grupo y el resto, para encontrar las regiones de ADN que influyeron en los zurdos.

El estudio encontró cuatro mutaciones críticas.

"Nos dice por primera vez que el uso de una mano u otra tiene un componente genético", dijo la profesora Gwenaëlle Douaud, una de las investigadoras, a BBC News.

¿Cómo funcionan estas mutaciones?

Las mutaciones se encontraron en las instrucciones para el intrincado "andamiaje" que organiza el interior de las células del cuerpo, llamado citoesqueleto.

Se ha demostrado que mutaciones similares que cambian el citoesqueleto en los caracoles conducen a que los moluscos tengan una concha en sentido antihorario o "zurdo".

¿Recuerdas la búsqueda de pareja para Jeremy, el caracol de jardín "zurdo" porque, en el mundo de los caracoles, los diestros y los zurdos no pueden tener relaciones sexuales ya que sus genitales están en el lugar equivocado en lo que respecta al otro? Finalmente le encontraron una caracola "zurda" y tuvieron 56 caracolitos, aunque todos resultaron ser "diestros".

Los escaneos de los participantes en el proyecto Biobank mostraron que el citoesqueleto cambiaba la estructura de la materia blanca en el cerebro.

"Por primera vez en humanos, hemos podido establecer que estas diferencias del citoesqueleto asociadas con la mano dominante son realmente visibles en el cerebro", dijo la profesora Douaud, que es zurda.

En los participantes zurdos, los hemisferios izquierdo y derecho estaban mejor conectados y más coordinados en las regiones involucradas en el lenguaje.

Los investigadores especulan que las personas zurdas pueden tener mejores habilidades verbales, aunque este estudio no provee los datos para probarlo.

La investigación también mostró un riesgo ligeramente mayor de esquizofrenia y un riesgo ligeramente menor de enfermedad de Parkinson en personas zurdas.

¿Cambia esto lo que significa ser zurdo?

Ser zurdo a menudo ha implicado recibir un trato injusto.

"En muchas culturas, ser zurdo se considera desafortunado o malicioso y eso se refleja en el lenguaje", dijo el profesor Dominic Furniss, cirujano de mano y uno de los autores del informe.

Getty Images ¿Crees que el mundo está hecho para diestros?

En francés, "gauche" significa "izquierda", pero también "torpe". En inglés, "right" (derecha) se usa en la expresión "being right", que significa "tener razón".

"Lo que este estudio muestra es que ser zurdo es solo una consecuencia de la biología del desarrollo del cerebro, no tiene nada que ver con la suerte o la malicia", explicó el profesor Furniss.

"Está impulsado, al menos en parte, por las variantes genéticas que hemos descubierto. Esto se suma a la comprensión de lo que nos hace humanos", añadió.

¿Es este el final de la historia?

No. La mejor conjetura es que el lado dominante de una persona depende en un 25% de la genética y en un 75% del medio ambiente.

Sin embargo, este estudio ha encontrado solo el primer 1% de ese componente genético y solo en una población británica.

Por lo tanto, se necesita mucho más trabajo para comprender el componente genético del lado dominante en personas de todo el mundo, sin importar los enormes efectos ambientales, y luego reconstruir cómo esos elementos determinan que las personas sean zurdas o diestras.

DO NOT DELETE: DIGIHUB TACKER FOR [49591660]

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Op_reZynv3o

https://www.youtube.com/watch?v=S7CVPFbVMLg

https://www.youtube.com/watch?v=lEqd40vi9II