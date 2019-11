Las explosivas acusaciones del ex "embajador" de Juan Guaidó en Colombia sobre el destino de los fondos de "ayuda humanitaria"

Getty Images Humberto Calderón Berti se desempeñó como "embajador" en Colombia del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

Humberto Calderón Berti, que hasta el pasado miércoles ejerció como "embajador" en Colombia del líder opositor autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lanzó este viernes explosivas acusaciones en una rueda de prensa en Bogotá.

Dos días después de que Guaidó le comunicara por carta su cese como embajador, Calderón Berti acusó a "personas del entorno" del líder opositor de irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la operación fallida para el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela del pasado 23 de febrero.

El enviado aseguró que allegados al líder opositor manejaron fondos de cuya procedencia y destino nunca supo, y que personal de la "embajada" detectaron casos de "doble facturación".

"Había un mal manejo de las cosas y había que prestarle atención. No lo inventé yo. Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor", afirmó.

BBC Calderón Berti dijo que hubo irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la ayuda humanitaria a Venezuela del pasado 23 de febrero.

Calderón dijo que ordenó entonces una auditoría y negó haber sido el responsable de filtrar esas supuestas irregularidades a los medios.

Reacción del entorno de Guaidó

Después de la rueda de prensa de Calderón, desde el entorno de Guaidó se difundió un comunicado en el que "el gobierno interino reitera su compromiso con la libertad de Venezuela, la alianza con nuestra hermana República de Colombia y la transparencia de nuestra gestión".

"Desde el primer momento del llamado 'Caso Cúcuta', [el gobierno interino] ha evidenciado su voluntad en que las autoridades correspondientes investiguen hasta las últimas consecuencias. En respeto a las instituciones, espera por los resultados de la Fiscalía colombiana con la seguridad de que su conclusión será respetada", señala.

Getty Images Calderón Berti dijo que hace meses que no existe una relación con Gauidó.

Crisis interna

Calderón Berti fue designado "embajador" en Colombia después de que Guaidó se declarara presidente interino y consiguiera el reconocimiento de más de 50 países que consideran al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un gobernante ilegítimo.

Estuvo presente en la operación del 23 de febrero, en la que, además de celebrarse un concierto multitudinario en Cúcuta, Colombia, se intentó que camiones supuestamente cargados con insumos cruzaran la frontera de Colombia con Venezuela, intento que fracasó por la acción de las Fuerzas de Seguridad y de grupos armados leales al gobierno de Maduro.

El pasado miércoles circuló por las redes sociales una carta remitida por la oficina de Guaidó en la que se le comunicaba su cese como embajador.

Preguntado este viernes sobre su relación con Guaidó, Calderón contestó que "hace meses que no existe".

La destitución de Calderón y sus acusaciones directamente dirigidas al entorno del líder del bloque antichavista amenazan con abrir una nueva crisis interna en la oposición venezolana.

María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, y conocida por sus firmes posiciones frente a Maduro, dijo, tras conocer el cese de Calderón Berti, que se trata de "una pérdida enorme" y lo calificó de "error muy grande".

