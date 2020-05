LongShots | El primer festival de cine online de la BBC tiene un documental mexicano y uno uruguayo entre los 7 finalistas

Montelona/Brujazul/BBC Los documentales "El campeón del mundo" de Uruguay y "Tío Yim" de México están entre los 7 finalistas.

¿Qué significa ser humano?

En tiempos de pandemia, distancia social e incertidumbre, siete documentales de directores emergentes de distintas partes del mundo que exploran la esencia humana integran LongShots, el primer festival de cine en línea de la BBC.

Más de 70 documentales fueron nominados por el jurado del festival, un grupo de 18 expertos de la industria, que incluye a directores nominados y ganadores de premios Oscar y Emmy, artistas aclamados y curadores de otros festivales de cine internacionales.

La lista de los siete documentales finalistas incluye dos filmes de América Latina: el mexicano "Tío Yim", de Luna Malán, y el uruguayo "El campeón del mundo", de Federico Borgia y Guillermo Madeiro.

Todos ellos se exhiben completos y gratis en el sitio web de BBC Reel, donde se puede votar por el mejor del festival hasta el 22 junio. Dos días después se anunciará al ganador del Premio del Público.

El martes 2 de junio en BBC Mundo estaremos entrevistando a los realizadores uruguayos en Instagram Live y el viernes 17 de junio a la mexicana por la misma plataforma.

"Tío Yim", México

Es conocido con el nombre de Tío Yim, pero para la directora mexicana Luna Malán es Jaime Luna, su padre. Después de 15 años de silencio, este enigmático líder indígena, filósofo y cantante vuelve a presentar una canción.

Brujazul La cineasta Luna Malán retrata a su padre Jaime Luna en el documental "Tío Yim".

Tío Yim ("Uncle Yim"), filmado en Oaxaca, en el centro de México, se enfoca en la lucha del Tío Yim para defender los valores y tradiciones de su comunidad, pero también en su larga lucha contra el alcoholismo y su ausencia como padre.

El director de programas documentales en el Tribeca Film Institute, José Rodríguez, afirma: "La cineasta se involucra en un diálogo constante de comprensión con su padre, al tiempo que vamos percibiendo los sacrificios que él sufrió para perseguir sus aspiraciones como líder comunitario".

"El campeón del mundo", Uruguay

La vida de Antonio Osta está lejos de la fama pasada. Diez años pasaron desde que el protagonista de El campeón del mundo ("The Champion of the World") ganara un título mundial de fisiculturismo.

El documental de los uruguayos Federico Borgia y Guillermo Madeiro muestra el austero día a día de Osta en el pueblo rural donde nació, Cardona, en el suroeste de Uruguay, y la entrañable aunque conflictiva convivencia con su hijo adolescente, Juanjo.

Como dice Petra Costa, actriz y directora que recibió una nominación al Oscar: "La relación íntima con su hijo, que lo desafía constantemente, trae a luz muchos aspectos de la masculinidad".

Los otros 5 finalistas

Sus voces ("Their Voices"), Eri Mizutani, Polonia.

Canción triste ("Chanson Triste"), Louise Narboni, Francia.

La primera línea de China ("The First Line of China"), Hanwen Zhang, China.

Infancia, adolescencia, juventud ("Childhood, Boyhood, Youth"), Rúben Gonçalves, Portugal.

Cortar ("Taraash"), Ishan Siddiqui, India.

