Los menores palestinos detenidos en prisiones de Israel

BBC Cada año, Israel arresta a unos 500 menores de edad como Husam Abu Khalifa, Malak Al-Ghalit y Ahed Tamimi.

El caso de Ahed Tamimi se hizo famoso internacionalmente.

La adolescente palestina de 16 años fue arrestada en 2017 por abofetear a un soldado israelí.

El incidente apareció en un video que recorrió el mundo cuando la joven fue sentenciada a ocho meses de prisión.

Pero el caso de Ahed Tamimi no es único.

Cada año más de 500 menores palestinos, algunos de no más de 12 años, son arrestados por las fuerzas de seguridad israelíes.

Muchos de ellos han sido juzgados en cortes militares por supuestos crímenes cometidos en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania.

Se piensa que Israel es el único país que juzga a menores de esta forma. Y los críticos aseguran que los detenidos son sometidos a un extenso maltrato.

La BBC habló con tres de estos menores, incluida Ahed Tamimi.

Malak Al-Ghalit - 8 meses en prisión

Malak, que ahora tiene 16 años, fue arrestada en 2017 en un punto de control en Cisjordania por un supuesto ataque con cuchillo contra soldados israelíes.

BBC Malak Al-Ghalit fue detenida por un supuesto ataque con cuchillo en contra de soldados israelíes.

"Después (de la detención) me llevaron a un campo militar en Jerusalén y allí me interrogaron", le cuenta a la BBC.

"(La oficial) me gritaba y me decía que firmara un papel que estaba escrito en hebreo. Me hacía preguntas muy extrañas".

"Yo decía: 'no, yo no he hecho nada', pero me forzó a firmar el papel. Todo el día de mi arresto me mantuvieron sin comida ni agua y después me llevaron a la prisión de Hasharon (en Israel)", dice la joven.

Malak, igual que muchos otros menores, fue juzgada en el sistema de tribunales militares juveniles de Israel, el único país del mundo que mantiene este tipo de procesos.

Las leyes militares israelíes se practican con los menores palestinos en Cisjordania porque es un territorio bajo ocupación militar.

Israel argumenta que los adolescentes que detiene son "amenazas para la seguridad nacional".

Actualmente más de 200 menores de 18 años están detenidos.

Uno de ellos es Mahmoud Ahmad Thawabteh, de 15 años, acusado de lanzar piedras.

Su padre Nabil le mostró a la BBC un documento en hebreo que le entregaron en la corte y, le dijeron, contiene la lista de acusaciones en contra del menor.

BBC Nabil, el padre de Mahmoud Ahmad Thawabteh, mostró a la BBC un documento en hebreo con las acusaciones en contra de su hijo.

"Yo no sé lo que dice, no lo sé. Está todo en hebreo", exclama Nabil.

La prisión donde Mahmoud está detenido está ubicada a casi una hora de la casa familiar.

El viaje para visitarlo no es fácil. Le puede tomar a la familia hasta seis horas cruzar todos los puntos de control.

"Nos registran, nos dicen que pasemos, nos dicen que volvamos hacia atrás, que esperemos. Después el detector (de metales) suena sin motivo. Es un desastre, es agotador, una tortura".

"Es como si nosotros también estuviéramos detenidos", asegura Nabil.

Ahed Tamimi - 8 meses en prisión

Ahed, la joven que fue detenida por abofetear a un soldado israelí, afirma que después de su arresto fue maltratada en varias ocasiones.

BBC Ahed Tamimi se hizo conocida alrededor del mundo por un video en el que ella aparece abofeteando a un soldado israelí.

"Me llevaron a la estación de policía donde me interrogaron", le cuenta la BBC.

"Primero me sentaron en una silla en una esquina con esposas en las manos y pies. Lo más duro fue el período de investigación que duró 16 días. Sí, en 16 días me interrogaron cuatro veces".

La joven afirma que en ninguna ocasión estuvo presente un abogado.

Las fuerzas armadas israelíes le dijeron a la BBC que Ahed Tamimi aceptó un acuerdo con la fiscalía de culpabilidad por varios cargos y fue liberada en julio de 2018.

"Mantener el control"

La detención de menores es un asunto emotivo y polarizador.

Saher Francis, abogada y directora de Addameer, una organización que defiende a prisioneros palestinos en Cisjordania, dice que no es solo un asunto moral, sino también legal.

"Arrestar a menores es parte del sistema. Cuando haces una redada en una casa en la medianoche para arrestar a un niño de 14 años, no sólo estás haciendo algo en contra de ese niño sino de toda su familia", señala Francis.

"Imagina a ese padre y esa madre que no pueden proteger a su hijo que está siendo arrastrado de su cama en la noche".

BBC Saher Francis afirma que estas detenciones afectan no solamente a los menores sino también a sus familias.

"Yo no creo que se trata de seguridad. Se trata de control y de mantener la opresión contra toda la sociedad, especialmente con los niños. Al final, es algo que está afectando a toda una generación", afirma.

La forma más controvertida de encarcelamiento se conoce como Detención Administrativa, la cual permite a las fuerzas israelíes detener a personas sin cargos o sin juicio.

Esto lo hacen sobre la base de "evidencia secreta" que no se le muestra al detenido o a su abogado.

Los militares dicen que aquellos bajo detención administrativa plantean una amenaza a la seguridad nacional y que por lo tanto, sus casos son clasificados.

Husam Abu Khalifa - 14 meses en prisión

Husam estuvo en detención administrativa cuando tenía 16 años. Alega que durante ese tiempo lo mantuvieron en confinamiento solitario, una práctica que está estrictamente prohibida por la ley internacional para los menores de 18 años.

BBC Husam Abu Khalifa fue detenido por informaciones sobre su supuesta intención de ejecutar un ataque terrorista.

"Nadie permanece allí mucho tiempo porque la celda es increíblemente asquerosa", le cuenta Husam a la BBC.

"Es un baño. Así que duermes sobre cobijas en el suelo en un baño".

Igual que otros menores detenidos, Husam no pidió ver a un abogado.

"Cuando me arrestaron no podía pensar en nada. No sabía lo que estaba ocurriendo. Pensé que estaría allí unos cuantos días y me iría a casa", afirma.

"Para empezar, yo no les había hecho nada a ellos".

En una declaración, las fuerzas armadas israelíes le dijeron a la BBC que Husam fue detenido debido a informaciones "que mostraban su intención de llevar a cabo un ataque terrorista y su apoyo" al autodenominado grupo Estado Islámico.

Agregan que se le asignó un abogado a Husam en la corte, "igual que se hace con todos los menores".

Después de 14 meses detenido, Husam fue liberado sin cargos.

La respuesta de la fiscalía israelí

Como jefe de la fiscalía militar israelí en Cisjordania, Maurice Hirsch preparó imputaciones contra miles de palestinos, incluidos cientos de menores.

"El sistema militar está establecido específicamente para los palestinos porque así lo requiere la ley internacional", le dice a la BBC.

BBC Maurice Hirsch, exfiscal militar israelí en Cisjordania, niega que los menores palestinos tengan que firmar confesiones escritas en hebreo.

"El artículo 66 de la Cuarta Convención de Ginebra establece que si ocurre una violación de la ley criminal, las personas protegidas, o sea los palestinos, sólo pueden ser llevados ante la justicia con una corte militar".

"A menudo escucho la declaración de que los menores palestinos son interrogados y forzados a firmar confesiones en hebreo. Gran afirmación", exclama Hirsch. "Es una gran afirmación: estás haciendo a un niño firmar una confesión en un idioma que no entiende y usando esa confesión como base de su condena".

"Pero simplemente, eso no es cierto", afirma el fiscal. "Yo llegué a la fiscalía en 2003 y te puedo decir que entregamos estadísticas sobre esto cuando la Unicef se presentó con esa afirmación".

"La mayoría de las declaraciones de los menores palestinos están escritas en árabe".

"Y sobre las que están escritas en hebreo: ningún menor fue procesado en base a una declaración escrita en hebreo. Y en cada instancia en la que hubo una declaración escrita, también hubo una grabación en audio o en video", asegura el fiscal militar israelí.

Sin embargo Malak, la joven que estuvo detenida 8 meses, afirma que su declaración estaba en hebreo.

"Yo no supe lo que decía pero en la corte lo que entendí es que contenía dos cargos: intento de asesinato y posesión de un cuchillo".

"Tomaron un video cuando estaba siendo interrogada y lo usaron en la corte. Mi abogado lo llevó para mostrarles que yo no había dicho esas cosas y fue por eso que sólo me condenaron a ocho meses", señala.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no quisieron comentar para la BBC el caso de Malak Al-Ghalith.

Acuerdo vinculante

La Convención de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños es un acuerdo internacional vinculante que establece que los niños sólo deben ser detenidos como último recurso.

Getty Images Es frecuente ver menores de edad participando en las protestas de los palestinos en contra de Israel.

Israel es signatario del acuerdo.

La ley establece que los niños no deben ser encadenados, deben tener acceso rápido a un abogado y a traductores y deben ser tratados con respeto.

El mes pasado, la Corte Suprema de Israel se rehusó a escuchar una petición de un grupo de derechos humanos que exigía que los menores detenidos puedan llamar por teléfono a sus padres.

Israel actualmente se rehúsa a otorgar a los menores palestinos detenidos en Cisjordania las protecciones legales que tienen los menores israelíes.

Pero está de acuerdo en que la ley internacional claramente establece que los mismos derechos legales deben aplicarse a cada una de las personas que pasan por un proceso judicial, especialmente los que son menores de 18 años.

