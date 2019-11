Mar-a-Lago: por qué Trump decidió cambiar su domicilio permanente de Nueva York a Florida

Getty Images El hotel Mar-a-Lago será la nueva residencia permanente de Trump.

El "estado del sol" tiene oficialmente un nuevo residente distinguido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un nativo y residente de toda la vida de Nueva York, anunció el jueves que cambió su dirección oficial más al sur: a su hotel Mar-a-Lago, en Florida.

"1600 Pennsylvania Avenue, la Casa Blanca, es el lugar que he llegado a amar y donde me quedaré, con suerte, otros 5 años mientras HACEMOS A EE.UU. GRANDE OTRA VEZ, pero mi familia y yo haremos de Palm Beach, Florida, nuestra residencia permanente", escribió el mandatario en Twitter.

La confirmación de Trump llegó poco después de que el diario The New York Times informara que el mandatario y su esposa, Melania Trump, habían mudado su domicilio al resort donde han pasado gran parte de sus fines de semanas y vacaciones desde que llegaron al gobierno.

Un apartamento tríplex en la Trump Tower de Manhattan era el domicilio principal del magnate inmobiliario desde 1983, aunque según la televisora NBC, solo lo ha visitado 20 veces desde enero de 2017.

Los presidentes de Estados Unidos, mientras están en el gobierno, tienen una dirección temporal en la Casa Blanca, aunque mantienen sus domicilios permanentes.

Getty Images El mandatario tenía su residencia permanente en la Trump Tower de Nueva York.

El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, celebró la noticia y le deseó buen viaje hacia el sur. "Es todo tuyo, Florida", escribió en Twitter.

El alcalde de la ciudad, el también demócrata y excandidato presidencial Bill de Blasio, le pidió, por su parte, que "no dejara que la puerta" lo golpeara al salir.

¿A qué se debe el cambio de residencia?

En una serie de tuits el jueves por la noche, Trump afirmó que se iba de Nueva York porque los políticos en el estado lo "trataron muy mal".

"Aprecio a Nueva York y a la gente de Nueva York, y siempre lo haré, pero desafortunadamente, a pesar del hecho de que pago millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año, los líderes políticos me han tratado muy mal, tanto los de la ciudad como los del estado. Pocos han sido tratados peor", escribió.

Getty Images El presidente y su esposa cambiaron su domicilio permanente de Nueva York a Florida.

Según The New York Times, el cambio obedeció principalmente para fines fiscales, dado que Florida no recauda impuesto estatal sobre la renta o sobre sucesiones.

El diario indicó que la decisión fue precedida por una demanda del fiscal del distrito de Manhattan, que busca hacer pública las declaraciones de impuestos del mandatario.

El mes pasado, un juez federal desestimó los esfuerzos de la defensa del mandatario para evitar que sus declaraciones de impuestos fueran entregadas a un gran jurado de Nueva York y el caso, tras su apelación, será llevado ante la Corte Suprema.

Trump nunca ha publicado sus declaraciones de impuestos y se niega a revelar datos de su información fiscal personal.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=cyKX3E21fLA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=vBlOELSWjFI