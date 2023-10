Messi y el escupitajo de Sanabria: mirá el cruce en Argentina vs Paraguay y lo que dijeron tras el partido

El crack argentino Lionel Messi y el futbolista paraguayo Antonio Sanabria protagonizaron un cruce en el partido entre sus selecciones de este jueves a la noche por las Eliminatorias 2026, en el que la albiceleste ganó por 1-0 en Buenos Aires.

En las imágenes de TV se vio que ambos tuvieron un intercambio de palabras y que cuando Messi se alejó, el paraguayo salivó a sus espaldas, estando detrás de él.

Tras el partido, Messi fue consultado por lo que había ocurrido.

Sanabria escupió a Messi en pleno partido

“La verdad que no lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido”, dijo.

“La verdad no sé ni quién es, porque no sé ni quién es el chico este. Y no lo vi. Lo vi porque me dijeron después. Pero tampoco lo quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados, es peor, se hace conocido, mejor dejarla ahí”, agregó.

"NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental...

Por su parte, Sanabria, negó haberlo escupido. Dijo que hubo “cosas del partido” con Messi, pero que no lo escupió.

“Estuve viendo. Me llegó la imagen. Parece como que yo lo escupo, pero no, para nada. Él está lejos. Parece por la imagen, como se ve de la parte de atrás, parece que lo escupo, pero nada que ver, está lejos”, dijo a TyC Sports.

"EN LA IMAGEN DE ATRÁS PARECE COMO QUE LO ESCUPO PERO NADA QUE VER"



Sanabria y su declaración sobre el cruce con Leo Messi en Argentina - Paraguay.



🎙 @AriSchvartzbard pic.twitter.com/VQ1RuOaF5d — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2023

Consultado por si desmentía que lo había escupido, dijo: “Sí, totalmente”.