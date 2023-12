Moria Casán y Pampita a los gritos en el Bailando: "Hace años que no me dejo ningunear por nadie ¡Conmigo no te metas!"

Luego de que Ángel de Brito calificara el baile de la pareja con un cero, Pampita puntuó al equipo de Yeyo con un 10 y eso generó una reacción poco agradable de parte de la One.

"En general, todos los que a mí me gustan, los votan pésimo, todos los que a mí me parecen pésimo les regalan 10 porque somos todos libres, y por eso yo les voy a poner esto”, expresó Carolina Ardohain, mostrando la paleta con el número diez.

Moria no se quedó callada y disparó al instante: "Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain Pampita porque dice que lo que a nosotros nos gusta, yo le pongo una buena nota y lo que a ella no le gusta, se le regala 10. Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira”.

Pampita negó regalar nota pero que, de todas formas, ella pone la nota que se le antoja. La pelea continuó y la modelo terminó explotando contra Casán: “Me banco todos los 10 que regalás y que bailan pésimo ¡Y me la re banco! ¡Nunca digo nada y me quedo callada! ¡Te la pasás regalando puntaje a todo el mundo! ¡Vos sos una señora pero yo también soy una gran señora! ¡Mucho más señora que vos, capaz! ¡Así que ojito a quién le decís señora!”.

"¡Dejá de decir que regalamos nota, ridícula!”, le contestó la lengua karateka. “Regalás un montón y lo ve todo el mundo, no solo yo”, sostuvo Pampita. La situacion se puso tensa y Marcelo Tinelli trató de calmar las aguas.

Visiblemente enojada, Pampita siguió y le respondió: “Hace años que no me dejo ningunear por nadie ¡Ni por vos ni por nadie ¡Conmigo no te metas!”. “Y conmigo tampoco ¿Por qué me voy a meter con vos? ¿Quién sos?”, se preguntó Moria picante.

“¿Y quién sos vos para meterte con alguien? ¿Quién se piensa que es? ¡A mí no me ningunea nadie! ¡Me ninguneaban hace siete años acá! ¿Por qué no te hacés cargo?”, dijo furiosa Pampita. “¡Dejá de buchonear al jurado! ¡Buchona, buchona, buchona!”, cerró la exvedette.