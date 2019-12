Muere el rapero Juice Wrld a los 21 años

Getty Images Juice Wrld era visto como una estrella en ascenso en la escena del rap.

El rapero Juice Wrld murió este domingo a la edad de 21 años, según confirmaron médicos del estado de Illinois, Estados Unidos, a medios estadounidenses.

La Oficina de Medicina Forense del condado de Cook dijo que la causa de la muerte todavía se desconoce.

Juice Wrld, cuyo verdadero nombre era Jarad Anthony Higgins, era visto como una estrella en ascenso en la escena del rap.

Saltó a la fama en 2018, con el tema All Girls Are The Same ("Todas las chicas son iguales") y luego con Lucid Dreams ("Sueños lúcidos").

En marzo, encabezó la lista Billboard 200 con su álbum Death Race for Love.

En una de sus letras, Juice Wrld rapea sobre la corta vida de los artistas, diciendo que "todas las leyendas parecen extinguirse".

Jeff Schear/Getty Images Era uno de los artistas emergentes de la escena musical urbana.

