Muere la cantante de Roxette Marie Fredriksson: 5 canciones icónicas del mítico dúo sueco

Getty Images Marie Fredriksson tenía 61 años.

Marie Fredriksson, la cantante del mítico dúo sueco Roxette, murió este lunes 9 de diciembre a los 61 años.

Roxette, que fue formado en 1986 por Fredriksson y Per Gessle, fue una de las bandas más exitosas del pop de los años 80 y 90.

Pronto se convirtió en el grupo más famoso de Suecia, después de Abba, en lograr éxito internacional.

Fredriksson y Gessle se dieron a conocer en todo el mundo a fines de los 80 cuando lanzaron su mítico álbum "Look Sharp!".

BBC Marie Fredriksson tenía 61 años.

Y los éxitos globales del dúo siguieron en 1991 con el lanzamiento de su tercer álbum, "Joyride".

Con el enorme éxito que el dúo alcanzó en los países de habla hispana, en 1996 Roxette lanzó su álbum "Baladas en Español".

A lo largo de su carrera Roxette ofreció más de 550 espectáculos, vendió 75 millones de discos y alcanzó cuatro números uno en la lista Billboard estadounidense.

Estas son 5 de las canciones más icónicas de Roxette.

1. It Must Have Been Love (1987)

La canción, que en español se conoció como "Debe haber sido amor", es uno de los mayores éxitos de ventas de Roxette y quizás su canción más conocida.

Se convirtió en su tercer número uno en Estados Unidos y fue certificada disco de oro en muchos países. Su éxito en parte se debió a que apareció en la película "Pretty Woman".

Escucha la canción aquí

https://www.youtube.com/watch?v=k2C5TjS2sh4

2. Spending My Time (1990)

En español fue conocida como "Me paso el tiempo" y aparece como cuarto sencillo del álbum "Joyride".

La canción fue uno de los mayores éxitos del grupo en América Latina y llegó al número uno en la mayoría de los países del continente.

Escucha la canción aquí

https://www.youtube.com/watch?v=eG0IYV6G0I0

3. Listen To Your Heart (1988)

La canción está incluida en el álbum "Look Sharp!" y alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 singles de Estados Unidos en noviembre de 1989.

"Habla el corazón" fue la versión en español que el dúo grabó para incluir en su exitoso álbum "Baladas en Español" de 1996.

Escucha la canción aquí

https://www.youtube.com/watch?v=yCC_b5WHLX0

4. The Look (1988)

Escrita por Per Gessle, The Look fue la canción que lanzó al estrellato internacional al dúo sueco.

Está incluida en el álbum "Look Sharp!" y se ubicó entre las 20 canciones más escuchadas de 1989 según la revista Billboard. El sencillo ganó un Disco de Oro, vendiendo más de 500.000 copias.

Escucha la canción aquí

https://www.youtube.com/watch?v=LlVI7ZNiFlI

5. Joyride (1991)

Fue el primer sencillo del álbum "Joyride" y llegó a los primeros lugares de las listas de toda Europa, Canadá y Estados Unidos, donde alcanzó el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 en 1991.

En entrevistas Gessle, quien escribió la canción, dijo que tuvo la idea de la estrofa inicial gracias a su novia que le dejó una nota en su piano que decía "Hello, you fool, I love you" (Hola, tonto, te amo).

Escucha la canción aquí

https://www.youtube.com/watch?v=xCorJG9mubk

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=qd1YehNpbV4

https://www.youtube.com/watch?v=-AQ_PM6zbrc

https://www.youtube.com/watch?v=2UdkGCpO8eU