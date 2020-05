Muere Little Richard, pionero del Rock 'n' Roll

Getty Images

Little Richard, cuyo estilo extravagante al tocar el piano, aullando y gritando sus canciones, y fue la inspiración de innumerables artistas desde Elvis Presley hasta The Beatles, murió a la edad de 87 años.

La noticia de su muerte fue confirmada por el hijo de Richard a la revista especializada Rolling Stone. La revista lo cita diciendo que la causa de su muerte es desconocida.

Su nombre verdadero era Richard Wayne Penniman y su origen humilde, como hombre negro nacido en Georgia, en el profundo sur de Estados Unidos, pero surgió dentro de la nueva música del Rock 'n' Roll en los años 50 y es considerado uno de los indiscutibles fundadores del género.

Fue uno de los primeros cantautores del rock en entrar en el Salón de la Fama de Rock and Roll, en 1986.

Se le conoce por sus éxitos Good Golly Miss Molly y Tutti Frutti -que vendió más de un millón de ejemplares- y Long Tall Sally, que luego fue grabada por The Beatles.

La veterana estrella era conocida por sus energéticos conciertos, sus gritos y aúllos y sus extravagantes vestimentas. Todos sus mayores éxitos se dieron en los años 50, pero continuó cantando durante décadas más.

De origen humilde a estrella extravagante

Fue uno de 12 hijos, pero dijo que empezó a cantar porque quería distinguirse del resto de sus hermanos.

"Era el más creído de todos y todavía soy el más creído", le confesó a la Radio 4 de la BBC en 1988.

"Hice lo que hice porque quería llamar la atención. Cuando empecé a golpear el piano y a gritar y cantar, llamaba la atención".

Richard nació en Macon, Georgia, el 5 de diciembre de 1932. En el entorno de el sur de EE.UU., absorbió los ritmos de la música gospel (en la iglesia) y las influencias del jazz y el blues de Nueva Orleans, para mezclarlas en su propio y extravagante estilo de piano.

Su padre era un predicador que también administraba un club nocturno, pero su madre era una devota cristiana bautista.

"Nací en los tugurios. Mi papi vendía whiskey, whiskey contrabandeado", le contó a Rolling Stone en 1970.

De adolescente, el cantante abandonó su hogar por contrariedades con su padre, que al principio no apoyó su música.

"Mi padre quería siete varones, y yo lo eché a perder porque era gay", dijo más tarde.

En ese sentido, Little Richard se dio a sí mismo no sólo el título de "Rey del Rock and Roll", sino de "Reina del Rock and Roll".

Aunque era abiertamente homosexual, Richard también tuvo relaciones con mujeres. Se casó con Ernestine Harvin, una predicadora evangélica, y luego adoptó a un hijo.

Se personalidad era una mezcla de depravación y devota religiosidad. Bebía alcohol, consumía drogas y participaba en fiestas sexuales, a las que llevaba su Biblia.

