Muere Mary Higgins Clark, autora de best sellers de misterio y crimen, a los 92 años

Getty Images

La reconocida autora de best sellers de misterio y crímenes, Mary Higgins Clark, murió este viernes a los 92 años, en Florida, Estados Unidos.

La escritora estadounidense falleció a causa de "complicaciones relacionadas a la edad", según un comunicado de su editorial, Simon & Schuster.

Autora de 56 libros, empezó a publicar sus obras después de los 40 años y se hizo conocida como "la reina del suspenso".

Where Are The Children? ("¿Dónde están los niños?"), The Craddle Will Fall ("La cuna caerá"), The Cinderella Murder ("El asesinato de Cenicienta"), A Stranger Is Watching ("Un extraño acecha") son algunos de sus libros más conocidos. El primero y el último fueron adaptados al cine.

La asociación de Escritores de Misterio de EE.UU. le entregó el Premio Edgar (uno de los más prestigioso del género) en 2000.

En Francia recibió el Gran Premio de Literatura Policial en 1980 y el Ministro de Cultura de ese país la nombró "Caballero de la Orden de las Artes y las Letras" en 2000.

Las publicaciones de Higgins Clark han vendido más de 100 millones de copias solo en EE.UU., de acuerdo a Simon & Schuster.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=KD1_rWvZnzg

https://www.youtube.com/watch?v=hBN2H-E3KAc

https://www.youtube.com/watch?v=-NSjnc3NL2k