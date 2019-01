Neymar alardea y lo lesionan: "No te quejes si te llevas golpes", la polémica advertencia al brasileño tras salir llorando en el partido entre el PSG y el Estrasburgo

AFP Neymar no pudo evitar las lágrimas por el dolor que sentía tras salir del campo.

"No somos sus títeres".

Así de claro justificó el centrocampista Anthony Gonçalves las agresiones que sufrió Neymar en la victoria 2-0 del París Saint-Germain sobre el Estrasburgo en la Copa Francia que terminó con el brasileño lesionado y llorando.

El delantero del PSG se lució a lo largo del partido mostrando lo mejor de su repertorio con sombreritos, fintas, regates y todo tipo de malabares, un espectáculo que disfrutó el público presente este miércoles en el estadio Parque de los Príncipes en París.

AFP Las molestias de Neymar son en el mismo pie donde sufrió la lesión que lo apartó de las canchas la temporada pasada.

Pero que los jugadores del Estrasburgo recibieron como burlas.

"Es su estilo. Pero cuando quieres jugar así, no te quejes si te llevas golpes", advirtió Gonçalves.

"No estamos aquí para que se divierta con nosotros. No somos sus títeres. ¿Quiere divertirse? Bueno, respondemos con nuestras armas. No seremos engañados", agregó.

¿Burla o espectáculo?

Neymar no pudo conseguir su gol pese a intentarlo de varias formas, en especial con un disparo desde el borde del área en el segundo tiempo tras irse de dos jugadores con una lambretta (cuando levanta el balón con el talón por la espalda) y un sombrerito de cabeza.

Getty Images Neymar se exhibe pasando el balón por encima de dos jugadores y dejar en el suelo a Moataz Zemzemi.

Su víctima fue Moataz Zemzemi, quien justo antes le había cometido tres infracciones en la misma jugada.

Luego de estas acciones Neymar se tuvo que retirar del campo aquejado a molestias en su pie derecho, el mismo en el que sufrió la fractura del quinto metatarsiano la temporada pasada.

En el primer tiempo también tuvo un intercambio con Gonçalves cuando hizo que iba a disparar, mantuvo el balón en su poder engañando al centrocampista del Estrasburgo y terminó recibiendo una falta de Dimitri Liénard.

"Tenemos una camiseta, unos colores y un público para defender. Así que no estamos aquí para reírnos", continuó diciendo Gonçalves tras el partido.

AFP Esa fue su respuesta a la falta que Zemzemi le propinó minutos antes.

"Él puede divertirse, no hay problema, es su estilo. Exactamente, creo que la gente también viene para eso".

Sin embargo, el jugador de 32 años repitió que ellos también tienen derecho de responder "a nuestra manera".

Respeto

El entrenador del Estrasburgo, Thierry Laurey, defendió a sus jugadores tras describir a Neymar como un "fenómeno".

"Hay momentos cuando si te pasas del límite un poco tienes que esperar que vas a recibir una patada o dos", explicó en rueda de prensa.

Getty Images Los aficionados del PSG están a la espera de saber el alcance de la lesión de Neymar a menos de tres de semanas del partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester United.

Agregó que es verdad que es necesario proteger a los jugadores más habilidosos, pero solo los que que respetan a los otros.

"Por ejemplo, cuando das un pase con tu espalda (en referencia a Neymar frente al Guingamp, que el PSG ganó 9-0), que no tiene razón de hacerlo, eso es burlarse".

"Si Neymar juega de la misma forma contra Manchester United, él tendrá el mismo tipo de reacción. No se sorprendan", concluyó.

La evidentes muestras de dolor de Neymar al salir del campo tiene en vilo a los aficionados del PSG.

El brasileño fue trasladado al hospital tras el partido y todavía no se sabe el alcance de su lesión, que se teme podría apartarlo del partido de Old Trafford por los octavos de final de la Liga de Campeones previsto para el 12 de febrero.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívala para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=jpeNrCCm4ZU

https://www.youtube.com/watch?v=R7Z5SjU3944&t=

https://www.youtube.com/watch?v=oCQTnZrwxtE&t=