Oscar 2019: Glenn Close y los actores y actrices más nominados al Oscar que nunca se han ganado el premio de la Academia

Getty Images Glenn Close ha sido nominaada en 7 ocasiones.

Es un título que parece no poder sacarse de encima.

Con la entrega del Oscar a mejor actriz a la británica Olivia Colman por su papel en la película "La favorita", Glenn Close continuará siendo por el momento la intérprete viva con más nominaciones al Oscar que no se ha ganado ninguno.

Aunque la actriz de 71 años ha sido merecedora de muchos otros premios (tres Tony, tres Emmy y tres Globos de Oro, entre muchos otros), no oculta que le haría ilusión hacerse con la preciada estatuilla.

Sobre todo, para sacarse de encima ese molesto récord que lleva en sus hombros.

Getty Images Close no oculta que le haría ilusión ganar el Oscar.

Pero Close no es la única en acumular nominaciones que no llegan a buen puerto.

Tampoco es quien más nominaciones infructuosas tuvo, si tomamos en cuenta a Peter O'Toole, el actor fallecido en 2013 que acumuló ocho a lo largo de su prolífica carrera.

Aquí te ofrecemos una lista de los actores con más nominaciones y ningún Oscar de la historia.

Peter O'Toole: 8 nominaciones

El actor británico de descendencia irlandesa Peter Seamus O'Toole comenzó su carrera en el teatro, donde fue muy bien recibido por la crítica.

Pero su fama internacional quedó sellada cuando interpretó al aventurero británico T. E. Lawrence, soldado de la Primera Guerra Mundial y académico, que lideró una rebelión árabe contra los turcos en "Lawrence de Arabia".

Getty Images En la foto, Peter O'Toole aparece junto a Audrey Hepburn en el set de "How to Steal a Million", dirigida por William Wyler.

Esta película fue la que le valió su primera nominación a la estatuilla. La segunda llegó con "Becket", en 1964 (en la que interpretó al rey Enrique II de Inglaterra y la tercera con "León de invierno" (The Winter Lion), en 1968, en la que también hizo el papel de Enrique II.

Las otras nominaciones nominaciones fueron por "Adiós, Mr. Chips" (Goodbye, Mr Chips), "La clase dirigente" (The Ruling Class), "Profesional del peligro" (The Stunt Man), "Mi año favorito" (My Favorite Year, la única que filmó en Estados Unidos) y "Venus".

Aunque nunca sus interpretaciones nunca le permitieron llegar a ganar un Oscar, la Academia le otorgó un Oscar honorífico en 2003.

Glenn Close: 7 nominaciones

Close comparte este puesto en el ránking con Richard Burton, quien también se llevó siete nominaciones pero ninguna estatuilla.

La primera nominación fue como mejor actriz de reparto en "El mundo según Garp" (The World According to Garp, 1982, su primera película).

En esa misma categoría fue nominada en 1983 por "Reencuentro" (The Big Chill), y en 1984 por "El mejor" (The Natural).

Getty Images La primera nominación de Close en la categoría de mejor actriz fue por "Atracción fatal".

En las otras cuatro ocasiones las nominaciones corresponden a mejor actriz.

En 1987 por "Atracción fatal" (Fatal Attraction), en 1988 por "Relaciones peligrosas" (Dangerous Liaisons), en 2011 por "El secreto de Albert Nobbs" y finalmente este año por "La buena esposa" (The Wife).

Richard Burton: 7 nominaciones

El actor británico, oriundo de Gales y recordado por su voz de barítono, también fue nominado siete veces, sin éxito.

Su primera nominación fue como mejor actor de reparto en 1958 por "Mi prima Raquel"My cousin Rachel y luego como mejor actor en 1954 por "El manto sagrado" (The Robe).

Getty Images Burton en una escena de "Quién le teme a Virginia Wolf", la película que le valió su quinta nominación al Oscar.

A eso le siguieron otras cinco nominaciones en esa misma categoría.

En 1965 fue nominado por "Becket", en 1966 por "El espía que vino del frío" (The Spy Who Came in From the Cold) y en 1967 por "Quién le teme a Virginia Wolf" (Who is afraid of Virginia Wolf).

Y las dos últimas fueron es 1969 por "Ana de los mil días" (Anne of the Thousand Days) y en 1970 por "Equus".

Amy Adams, Deborah Kerr y Thelma Ritter: 6 nominaciones

Burton, sin embargo, falleció en 1984, por lo que ya no seguirá cosechando potenciales nominaciones infructuosas.

Y los mismo se puede decir de dos de las tres actrices que han sumado 6 nominaciones y ninguna estatuilla: Thelma Ritter, quien murió en 1969, y Deborah Kerr, fallecida en 2007.

AFP Amy Adams ha sido nominada seis veces en los últimos 14 años.

La tercera de esta lista, sin embargo, es Amy Adams, la actriz ítalo-estadounidense de nada más 44 años que consiguió su primera nominación en 2005 con Junebug y la sexta el año pasado por "El vicepresidente" (Vice).

En ambos casos, así como por sus actuaciones en "La duda" (Doubt, 2008), "El peleador" (The Fighter, 2010) y The Master (2012), Adams fue nominada en la categoría de mejor actriz de reparto.

Y a eso le sumó una nominación como mejor actriz en 2013 por "Escándalo americano" (American Hustle).

Pero Adams seguramente no deseará empatar, ni mucho menos superar, el "récord" de Glenn Close.

