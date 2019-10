Por qué las mujeres se dan cuenta menos que los hombres de que están sufriendo un ataque al corazón

Getty Images El informe hace énfasis en la brecha de género en el tratamiento de los ataques cardíacos.

Esther Stanhope tenía 45 años cuando, sin que se diera cuenta, sufrió un ataque al corazón.

Stanhope comenzó a padecer algunos de sus síntomas mientras estaba de viaje en Estados Unidos, pero como era mujer y joven, no los asoció nunca con un ataque cardíaco.

"Tuve varias veces una sensación rara en el pecho durante unas seis semanas", le dice a la BBC.

"Yo soy una persona muy ocupada, voy a dar conferencias, viajo... En ese momento había volado a Nueva York para hablar en un evento. Primero pensé que la dificultad para respirar era por el estrés, después pensé que podía ser el aeropuerto", dice en relación a la posibilidad de que algo le estuviese provocando alguna alergia.

Esa sensación, cuenta, era intermitente.

"Dicen que cuando tienes una taque cardíaco es como si tuvieras un elefante en el pecho. En en mi caso, no era ni siquiera un pequeño gatito. Yo no sentía dolor", recuerda.

Sin darle demasiada importancia a lo que había sentido, Stanhope decidió tomar parte en una clase de CrossFit(un método de entrenamiento que consiste en ejercicios extremos) con su cuñada.

Y fue allí, en medio de la clase, que sus síntomas se agudizaron.

"Empecé a transpirar mucho y recuerdo que, en un momento particular, pensé: me siento realmente muy débil, no puedo respirar, creo que voy a colapsar".

De regreso a Reino Unido, Stanhope llamó a su médico que la envió a emergencias de inmediato.

Después de pasar tres días en el hospital, sin entender de qué exactamente la estaban tratando, los médicos le explicaron que el tratamiento que estaba recibiendo era porque había sufrido un ataque cardíaco.

Brecha de género global

Por absurdo que pueda parecer, el caso de Stanhope no es un caso aislado.

Según una investigación financiada por la organización sin fines de lucro British Heart Foundation (BHF), muchos mitos ampliamente difundidos sobre problemas del corazón, como que las enfermedades coronarias y los ataques cardíacos son más comunes en los hombres, hacen que muchas mujeres no tengan conciencia de los riesgos y por ello recurren al médico solo en última instancia.

De acuerdo al reporte de BHF, incluso algunos médicos creen erróneamente que los síntomas que experimentan las mujeres durante un ataque cardíacos son diferentes a los que experimentan los hombres.

Sin embargo, estudios muestran que aunque los síntomas pueden variar de persona a persona, el dolor de pecho es el síntoma más común tanto en hombres como mujeres.

"El conocimiento público sobre las mujeres y los ataques cardíacos está plagado de percepciones erróneas. Estas son peligrosas cuando significan que una mujer no reconoce los síntomas de un ataque cardíaco y tarda en buscar y recibir asistencia médica", continúa el texto.

"Por esta razón necesitamos crear conciencia sobre los ataques cardíacos en mujeres: cuanto más se demora el tratamiento tras un ataque al corazón, mayores son las posibilidades de que este órgano sufra un daño permanente".

Si bien el estudio fue hecho en Reino Unido, se trata de un fenómeno global.

"No es un problema solo en Reino Unido", explica Chris Gale, profesor de medicina cardiovascular de la Universidad de Leeds.

"Estudios en todo el globo han revelado que existe una brecha de género en el tratamiento, lo cual indica que se trata de un problema profundamente enraizado y complejo".

Síntomas de un ataque cardíaco

Entonces, ¿cómo distinguir cuándo se trata de un ataque cardíaco? ¿Qué síntomas provoca?

Los síntomas varían según la persona, pero los más comunes son:

Dolor o incomodidad en el centro del pecho que surge repentinamente y no se va

que surge repentinamente y no se va Puede sentirse como una presión, opresión , o sensación de compresión en el pecho

, o sensación de compresión en el pecho El dolor se propaga por el brazo izquierdo, o ambos brazos y puede extenderse al cuello, mandíbula, espalda o estómago

y puede extenderse al cuello, mandíbula, espalda o estómago Náuseas, transpiración fría, aturdimiento o mareo, y falta de aire

En ocasiones cuando el dolor en el pecho es leve puede confundirse con una indigestión

Otros síntomas menos comunes incluyen:

Sensación repentina de ansiedad, que puede ser similar a un ataque de pánico

Tos o jadeos excesivos

Si tienes estos síntomas, debes acudir al médico de inmediato.

