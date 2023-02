Tras finalizar las 18 audiencias del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el tribunal deberá dictar la sentencia para la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ambas están imputadas por los delitos de "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía" y "abuso sexual gravemente ultrajante", entre otros condicionantes.

Luego de un extenso proceso legal, la lectura del veredicto está pactada para el próximo jueves, 2 de febrero, a partir de las 12 horas. Allí, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora deberán determinar la autoría y responsabilidad penal de las acusadas.

No obstante, la pena no se dará a conocer ese día, sino que está estipulada para una audiencia posterior. Esto sería en el caso de que el Tribunal no considere correspondiente la acusación postulada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), por lo que tendrá un lapso de 15 días para determinar la condena.

¿Prisión perpetua para las acusadas del crimen de Lucio Dupuy?

El 26 de noviembre de 2021, Abigail Páez se dirigió al hospital con Lucio Dupuy ya sin signos vitales. Según se pudo comprobar en la autopsia, fue asesinado horas antes en la calle Allan Kardec al 2300, de la ciudad de Santa Rosa. Las acusadas habían postulado que unos ladrones ingresaron a la casa y golpearon al niño, aunque luego fue contradicho por la autopsia y el informe policial.

Por el crimen, su madre Magdalena Abigail Espósito podría recibir una pena de prisión perpetua por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

Mientras que su pareja, tendría la misma condena bajo la acusación de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".

Caso Lucio Dupuy: cuáles son los argumentos de la defensa

La defensora de Páez, Silvina Blanco Gómez, sostuvo que "ninguna de las tres agravantes quedó probada", por lo que postuló una condena por "homicidio preterintencional" o, en el mayor de los casos, "homicidio simple con dolo eventual".

Para la abogada, la imputada admitió que golpeó al niño, "pero no tuvo intencionalidad". En este marco, detalló las diferentes acciones de la acusada para intentar "revertir" el hecho, como practicarle RCP, trasladarlo a la posta sanitaria del barrio Atuel y luego al Hospital Evita. Mientras que le pidió la absolución por el beneficio de la duda en cuanto al "abuso sexual".

En cuanto a la madre de Lucio Dupuy, el abogado defensor pidió la absolución por los delitos que se la acusa, ya que su argumentación se basa en que "en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos". "La única testigo fue Abigail", remarcó. Magdalena Espósito sostuvo en el juicio que cuando se despidió de su hijo, "él estaba con vida".