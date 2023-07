Rodríguez Larreta cruzó a Patricia Bullrich: "Nosotros estamos del lado de la paz"

Horacio Rodríguez Larreta respondió a las acusaciones de Patricia Bullrich sobre su supuesta falta de democracia dentro del sector que encabeza en Juntos por el Cambio. En una conferencia de prensa en Jujuy, acompañado por su compañero de fórmula, Gerardo Morales, el jefe de gobierno porteño dejó en claro su postura.

Larreta hizo referencia a los dichos de legisladores de Bullrich que criticaron al diputado Juan Manuel López por comparar un eventual gobierno de Patricia con el de Fernando De la Rúa. Según el equipo de Bullrich, estas declaraciones no representan los valores de Juntos por el Cambio y perjudican la lucha conjunta contra el populismo kirchnerista.

Cuidemos la Fuerza del Cambio. pic.twitter.com/gIEbjfI0jM — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 18, 2023

En respuesta, Larreta enfatizó su compromiso con la paz y manifestó que no ha realizado ni realizará comentarios personalizados contra nadie. "No es bueno para Argentina. No lo hice y no lo voy a hacer. No es mi espíritu", afirmó.

El jefe de gobierno porteño resaltó la importancia de la unidad para derrotar al kirchnerismo y combatir el narcotráfico. "Para ganarle al kirchnerismo y derrotar a las mafias de la droga tenemos que estar juntos", aseguró.

Larreta subrayó su intención de construir un verdadero Gobierno de coalición, basado en un proyecto respaldado por la mayoría de los argentinos. "Vamos a ir para adelante en base a un proyecto construido con el apoyo de la mayoría de los argentinos. Ese es el camino. La paz en lugar de la violencia. Eso es lo que proponemos", afirmó.

El líder político dejó en claro que su convocatoria a la unidad no incluye al kirchnerismo, ya que no comparten los mismos valores. "No hay ninguna posibilidad de acuerdo con los que proponen ser amigos de Venezuela y Cuba, los que cerraron las escuelas y los que creen que se puede combatir la inflación mandando patoteros de La Cámpora a los supermercados", advirtió