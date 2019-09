Tiroteos en escuelas de EE.UU.: el impactante video que pretende reflejar "la horrible realidad" que enfrentan los estudiantes

Sandy Hook Promise Un video publicado por la organización Sandy Hook Promise muestra con crudeza el terror al que se enfrentan los niños que sufren un tiroteo en su escuela.

Niños sonrientes muestran a cámara el material escolar con el que, ilusionados, empiezan un nuevo curso.

Un video difundido este miércoles por la organización activista estadounidense Sandy Hook Promise comienza como cualquier otro anuncio de los que pueden verse estos días en países donde niños y adolescentes regresan a clases en esta época del año.

Sin embargo, la música alegre que acompaña al anuncio se ve pronto interrumpida por el sonido de unos disparos. Los niños huyen despavoridos y otros se esconden en diferentes lugares de su escuela.

Es entonces cuando se ven obligados a utilizar sus nuevos útiles escolares y deportivos para una función muy distinta para la que fueron diseñados.

https://twitter.com/sandyhook/status/1174291982857883653

Un niño usa su patineta para romper las ventanas del aula, una alumna usa sus medias deportivas para evitar que una compañera herida se desangre y otros empuñan sus tijeras y lápices de colores como posibles armas de defensa.

Aunque uno de los momentos más impactantes del video, probablemente, es cuando una niña escondida en un baño asegura que por fin consiguió tener su propio teléfono para estar en contacto con su madre y lo utiliza para mandarle un mensaje.

"Te quiero, mamá", escribe mientras escucha aterrada unos pasos que se acercan.

"Incómodo y difícil de ver"

Sandy Hook Promise El video de Sandy Hook Promise comienza como un anuncio de material escolar, pero no es lo que parece.

El video, tremendamente sobrecogedor por su giro dramático e inesperado, es obra del grupo Sandy Hook Promise, creado por familiares de las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook de Newtown en 2012 en la que 20 niños y seis adultos fueron asesinados por un exalumno del centro.

"Es un golpe en el estómago, es incómodo, es difícil de ver, pero no se puede suavizar un tiroteo escolar", dijo sobre el video Mark Barden, cofundador de la organización y padre de Daniel, quien murió en la masacre de Sandy Hook.

El anuncio forma parte de su campaña "Reconoce las señales", con la que pretenden evitar este tipo de sucesos identificando previamente a estudiantes que pudieran estar en riesgo de hacerse daño a sí mismos a otros compañeros.

"Nuestro objetivo que los padres sean conscientes sobre la horrible realidad que soportan nuestros hijos (…). Si nos unimos para conocer estas señales, no tiene por qué ser así", dijo Nicole Hockley, directora ejecutiva de la asociación.

Según Hockley, quien también perdió a su hijo en el tiroteo, este año son ya 22 los sucesos de este tipo registrados en escuelas de EE.UU. y, con el comienzo del nuevo curso, "parece tristemente probable que veremos más incidentes".

Getty Images 20 niños de entre 6 y 7 años murieron durante la masacre de Sandy Hook en 2016.

"No podemos aceptar los tiroteos escolares como la nueva normalidad en nuestro país", subrayó.

Aumento de la presión

El video llega en un momento en que la presión para endurecer las leyes sobre armas en EE.UU. va en aumento, especialmente tras los dos tiroteos registrados en menos de 24 horas en Texas y Ohio el pasado mes y que dejaron más de 30 muertos.

Organizaciones que apuestan por un mayor control como Sandy Hook Promise aumentaron sus esfuerzos mediante una mayor inversión en anuncios más agresivos para mostrar la dramática realidad que sufren quienes se ven envueltos en este tipo de tiroteos.

Frente a ellos, la industria armamentística siempre ha destacado por poner en marcha importantes estrategias de marketing para defender el derecho de los estadounidenses a portar armas.

Durante los 20 días posteriores a los tiroteos de Texas y Ohio, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle duplicó su gasto en publicidad en medios digitales en comparación el mismo período del año anterior, según datos de Pathmatics publicados por el diario The New York Times. En un solo día, el grupo gastó más de US$38.000.

Getty Images La presión de grupos activistas y políticos para endurecer las leyes sobre armas en EE.UU. se incrementó tras los tiroteos masivos de agosto en Texas y Ohio.

BBDO New York, la agencia creativa detrás del último video de Sandy Hook Promise, asegura que el anuncio evita entrar en este polarizado debate sobre el uso de las armas.

"Lo que intentamos es unir a la gente en el bien común de salvar las vidas de los niños, en lugar de decir que debemos prohibir las armas. No se trata de elegir un bando y defenderlo", le dijo a The New York Times Greg Hahn, jefe del equipo creativo de la agencia.

Sandy Hook Promise, de hecho, asegura que su video no es un llamado a la acción directo para los políticos sino una inspiración para que los votantes exijan responsabilidades a sus gobernantes para aprobar leyes que puedan prevenir la violencia armada en el país.

"Crear mayor conciencia también llevará la conciencia pública al punto en que [las personas] usen su voto y su abogacía para asegurarse de que nuestros políticos electos están del lado correcto en este tema", afirmó Barden.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Apaj3Vm02iM

https://www.youtube.com/watch?v=Njfcpcwz9uo

https://www.youtube.com/watch?v=gDmHB8hPS8s