Toma de posesión de Maduro: qué relación tiene Venezuela con Abjasia y Osetia del Sur, los únicos territorios fuera de la región que enviaron representantes a la investidura

Reuters El líder de Osetia del Sur fue uno de los dos únicos mandatarios extranjeros de fuera de Latinoamérica que acudió a la toma de posesión de Maduro.

Pocos mandatarios extranjeros acudieron a la toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana.

Y dos llamaron especialmente la atención: los líderes de Osetia del Sur y Abjasia, Anatoli Bibílov y Raul Khajimba, los únicos de fuera de la región y -al igual que Maduro- con pocos aliados internacionales.

Osetia del Sur y Abjasia son dos territorios que proclamaron su independencia de Georgia pero son reconocidos como Estados por muy pocos países del mundo, entre ellos, Venezuela, Nicaragua o Siria.

Georgia los sigue considerando como parte integral de su país y se niega a darles otro tipo de estatus.

La ONU tampoco apoya sus aspiraciones separatistas, si bien cuentan con el fuerte respaldo del Kremlin, que tiene bases militares en ambos territorios.

BBC

Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia en 2008 tras la guerra ruso-georgiana por el control de Osetia del Sur, cinco días de cruenta batalla en los que las tropas rusas expulsaron a las georgianas y la comunidad internacional intervino para poner fin al conflicto.

Pero, ¿qué relación tienen estos dos territorios con Venezuela?

Chávez y Rusia

Después de la guerra de los cinco días, Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia y "estableció bases (militares) como garantía del estatus de independencia de ambos", recuerda Famil Ismailov, editor del servicio ruso de la BBC.

"Rusia los reconoció e instó a otros países a hacer lo mismo", explica en conversación con BBC Mundo.

Y entre los pocos que lo hicieron estaba Venezuela.

"Venezuela reconoce la independencia de Osetia del Sur y Abjasia", declaró el expresidente venezolano Hugo Chávez, en el marco de su visita a Rusia en septiembre de 2009.

Getty Images Medvédev acogió el gesto de Chávez con gratitud.

Las palabras del presidente venezolano fueron recibidas con gratitud por el entonces jefe del Estado ruso, Dmitri Medvédev.

En aquel momento, solo Nicaragua había dado ese paso.

El editor del servicio ruso de la BBC detalla que "los países que reconocieron la independencia de Osetia del Sur y Abjasia recibieron muchos beneficios y asistencia por parte de Rusia".

"Incluyendo créditos grandes, descuentos en ventas de armas y, por supuesto, apoyo en su política externa".

Intercambios

La visita de esta semana de líderes de ambos territorios a Venezuela no es la primera.

La primera se produjo poco después de que Chávez reconociera su independencia, en 2010.

Getty Images En esta fotografía, los líderes de Abjasia y Osetia del Sur en Caracas en 2010.

Entonces, los líderes de Abjasia y Osetia del Sur Sergei Bagapsh y Eduard Kokoity, respectivamente, visitaron Caracas como parte de un viaje en el que pasaron también por Nicaragua.

Chávez se comprometió a estrechar las relaciones en materia comercial, energética, de transporte y agrícola, y lamentó las "agresiones" sufridas por estos territorios, "planificadas y promovidas por el imperio yanqui".

Esa alianza se ha mantenido todos estos años, si bien ha estado centrada sobre todo en la diplomacia.

Aunque en el plano económico, no han podido hacer mucho.

"Por nuestras propias realidades", explica el analista internacional Basem Tajeldine, que trabajó durante años en la Cancillería venezolana y simpatiza con el chavismo.

"Se tratan de países pequeños, que siguen sometidos en una lucha interna, por hacer frente a aquella amenaza que enfrentan desde Georgia", remarca.

"No creo que puedan o tengamos en lo inmediato algún interés económico que podamos explotar o que compartir. Pero sí hay mesas de trabajo que se han creado para el estudio (de cooperación), o se han hecho visitas".

Getty Images La influencia de Rusia es base de la relación de Venezuela con Osetia del Sur y Abjasia. En esta foto, Putin con los presidentes de ambos territorios.

El editor del servicio ruso de la BBC incide en la fuerte dependencia rusa de estos territorios y detalla que, de hecho, "en el Kremlin hay un funcionario asignado a Osetia del Sur y Abjasia".

Por tanto, remarca que su vínculo con Caracas se basa en la necesidad mutua de encontrar aliados en un mundo que les da la espalda a ambos.

Hablando en concreto de la relación entre Venezuela y Osetia del Sur -que también se puede extrapolar a Abjasia-, el editor apunta que estos dos actores internacionales "no son vecinos, ni siquiera hablan el mismo idioma, culturalmente son distintos", por lo que considera que "realmente si no fuera por Rusia, no mostrarían ningún interés mutuo".

"En la política internacional, Rusia se ha convertido en una especie de padrino", concluye.

