Tras la incorporación de Romina Uhrig a la casa, se definió la placa de nominados en Gran Hermano

Con la llegada de Romina Uhrig, la dinámica en la casa de Gran Hermano experimentó un notable cambio hacia la armonía y el orden. Tras una semana caracterizada por tensiones, discusiones y confrontaciones, la ex concursante logró instaurar un ambiente de serenidad y organizar a todos los participantes. En medio de este contexto, los concursantes enfrentaron una nueva ceremonia de nominaciones.

La primera en acudir al confesionario fue la ex política, quien en un lapso de tan solo 24 horas debió tomar decisiones tanto positivas como negativas respecto a sus votos. Es decir, con sus elecciones, la concursante beneficiaría a dos personas y perjudicaría a otras dos.

Al ingresar al confesionario, Uhrig compartió sus impresiones y describió su experiencia en la casa: "La verdad que re bien Santi. Yo que sé. Llegué. Pensé que la casa iba a estar peor todavía, que iba a encontrarme con la casa muy mal. Bueno, hoy limpiamos todo. Los chicos limpiaron, yo no limpié, les hice pancito. La verdad que los chicos estuvieron re bien. Mismo Furia, que yo tenía miedo de ella y descubrí una chica que es una dulce y que se esconde detrás de una coraza y lo hace como para defenderse. Muestra algo que no sé si en algún momento ella lo recibió, no sé, pero es algo que creo que la marcó".

Tras compartir sus impresiones, la profesora de educación física se esforzó por deliberar sobre su elección. Sin embargo, debido a su breve tiempo en la casa, la ex participante experimentó ciertas dudas. "Esto no lo hago ni por juego ni por lo que vi afuera, es por lo de ayer y hoy. La verdad me trataron muy bien todos. Para colmo ayudaron todos. Voy a elegir con los que menos hablé. Los dos negativos para Virginia. A los chicos los noto entusiasmados, con ganas, y a ella la noto que si se va le da igual. El otro negativo para Manzana".

Según su análisis, la humorista aún no logró adaptarse completamente a la dinámica del programa. A pesar de su ingreso con la intención de brindar alegría, parece no alcanzar su cometido. Tras esta reflexión, la ex concursante procedió a emitir votos a favor de otros participantes: "Los positivos se los voy a dar…dos a Rosina y uno a Agostina. Rosi me caía bien de afuera, me parece divina, tiene una luz. Y Agos de afuera no me gustaba y acá me llevé de diez. Creo que si hubiera estado en la casa creo que habría sido una de las chicas con las que habría estado".

La siguiente concursante en sufragar fue precisamente la policía, quien nominó a Rosina y Virginia. A continuación, Emmanuel emitió sus votos para Martín Ku, aprovechando la ausencia de liderazgo del Chino, y Bautista. Posteriormente, fue el turno de Manzana, quien, al no poder continuar con su enfrentamiento con Furia debido a que esta última ganó el liderazgo, optó por nominar a Martín Ku y Agostina.

A continuación, se procedió con las nominaciones de los siguientes concursantes: Nicolás (quien seleccionó a Joel y Virginia), Joel (optó por Bautista y Nicolás), Martín Ku (nominó a Joel y Virginia), Furia (eligió a Emmanuel y Manzana), Rosina (decantándose por Agostina y Emmanuel), Lisandro (votó por Joel y Virginia), Lucía (designando a Lisandro y Agostina), Virginia (se inclinó por Martín Ku y Lisandro), Bautista (nominó a Virginia y Emmanuel) y Zoe (optando por Agostina y Martín Ku). Como resultado, los nominados fueron Virginia, Martín, Joel y Agostina. Además, se anunció que el teléfono rojo volverá a activarse en un plazo de 24 horas.

Ahora, la situación se complica para Furia, quien debe hacer uso de su privilegio como líder. Al encontrarse en la placa de nominados dos personas cercanas a ella, Martín Ku y Agostina, la concursante enfrenta un dilema. Deberá decidir entre salvar a su amiga, de quien gradualmente se fue distanciando, o corresponder al gesto del Chino, quien la salvó en la nominación anterior con una inesperada maniobra, evitando así un enfrentamiento con Manzana.