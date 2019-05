Zambrano remató el 100% de SPC de Haras Cuatro Piedras

Con un excelente marco de público el equipo de Zambrano & Cía remató los 29 productos generación 2017 Sangre Pura de Carrera del Haras Cuatro Piedras donde tres de ellos fueron vendidos para Estados Unidos.

El remate se desarrolló en las instalaciones del propio establecimiento, ubicado en Progreso (Canelones), y contó con la presencia de unas 500 personas.

Germán Sapelli, responsable del departamento de equinos de Zambrano & Cía, informó a El Observador que las ventas se desarrollaron de muy buena manera.

Hizo referencia a que el valor promedio obtenido fue de US$ 11.500, con un máximo de US$ 16.800 y un mínimo de US$ 5.400.