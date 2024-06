Un 80% de recuperación de materiales en obra civil es posible

¿Cómo se desarrolla el proyecto?

Mariana Robano: Nuestro enfoque desde ReAcción se centra en varios pilares fundamentales como la movilidad sostenible, la regeneración urbana y la economía circular. Hemos desarrollado más de 250 proyectos para empresas de diversos tamaños y gobiernos. Específicamente, Estación ReAcción RoC, solución para la construcción, se materializa a través de una estación de clasificación y monitoreo de peso con tecnología IoT, la cual mide diversos indicadores en tiempo real para la reinserción y valorización de materiales. Este sistema BIC (Balanza Inteligente para la Circularidad), pionero en la región, optimiza la gestión de residuos en todos los sectores. Además, ofrecemos asesoría, seguimiento y capacitación para integrar estas nuevas prácticas en las constructoras y todo el sector.

Copia de BILÚ 15.07.2022_ESTACIÓN EXT.jpg

¿Cuál es el problema que intenta resolver Estación ReAcción RoC?

Mariale Ariceta: Nuestro objetivo es cambiar la concepción de los residuos en el sector de la construcción y transformarlos en recursos valiosos. Actualmente, gran parte de los residuos de obra civil terminan en rellenos sanitarios o en sitios informales, desaprovechando su potencial de valorización. En Montevideo, por ejemplo, se descartan 2400 toneladas diarias de residuos, de las cuales un tercio proviene de obras civiles. Nuestra solución busca incrementar la eficiencia en el uso de recursos y evitar el enterramiento de materiales descartados, alineándonos con los principios de la economía circular.

¿Cuál ha sido el impacto hasta el momento?

Mariana Robano: Desde nuestro primer piloto, desarrollado con el apoyo del premio Impacta Montevideo y en colaboración con la Intendencia de Montevideo, Fundación Avina y Citi, logramos reinsertar 30 toneladas de materiales que antes eran considerados residuos. Hoy ya tenemos la solución activa en varias obras en simultáneo, y contamos con diversas configuraciones, destacando un servicio de alto requerimiento para certificaciones que logra recuperar cerca del 80% de los materiales. Una obra tipo (edificio en altura de 10 pisos) que no cuenta con esta solución hoy está descartando promediamente más de 40.000 kg mensuales y no logra recuperar más de un 2%. Es inminente que se implemente desde el gobierno requerimientos mínimos para la gestión y especialmente el tratamiento para valorización de estos residuos y allí serán quienes ya hayan tenido el ejercicio de implementar esta solución quienes estarán mejor preparados y verán un ahorro, bajando costos por el solo hecho de no improvisar.

Copia de BILÚ 05.07.2022_CI4.jpg

¿Cómo se piensa seguir a futuro?

Mariale Ariceta: Planeamos escalar nuestra solución, aumentando el volumen de materiales recuperados y ampliando el tipo de obras y el alcance de nuestra propuesta. Ya tenemos nuevas obras en marcha, algunas de las cuales son pioneras en métodos constructivos en la región. Nuestro objetivo es continuar innovando en un sector tradicional y promover prácticas sostenibles. En ese sentido estamos estrenando en estos días la sistematización de un trabajo que venimos realizando en un marco mucho más amplio y sólido: un Laboratorio de innovación Circular de materiales que catalizará el trabajo de innovación en materiales sostenibles para la construcción, tanto en su estrategia y uso como en su reinserción, con una concepción de economía verdaderamente circular.

¿Qué desafíos han enfrentado y cómo los han superado?

Mariana Robano: Uno de los mayores desafíos ha sido la resistencia al cambio dentro del sector de la construcción. La gestión adecuada de residuos requiere un cambio cultural significativo, tanto a nivel del personal como de las empresas. Para superar esto, hemos enfocado nuestros esfuerzos en la capacitación y el empoderamiento, generando capacidades a largo plazo que faciliten la transición hacia la economía circular. También hemos trabajado estrechamente con actores clave como el Ministerio de Ambiente, la Cámara de la Construcción y sindicatos para asegurar el apoyo y la colaboración necesaria.

Copia de VENTURA 12.08.2023_ISLA COMEDOR.JPEG

¿Qué beneficios ofrece la implementación de ERA Roc?

Mariale Ariceta: Los beneficios son múltiples y abarcan aspectos ambientales, económicos y sociales. Ambientalmente, reducimos el volumen de residuos destinados a rellenos sanitarios y fomentamos el reciclaje y la reutilización de materiales. Económicamente, ofrecemos una solución eficiente que puede reducir costos desde una mejor planificación en el uso de los recursos (...) Socialmente, mejoramos las condiciones laborales, de seguridad y gestión en obra, y capacitamos al personal fomentando una cultura de sostenibilidad en el sector. También aportamos claves importantes para una mejor reputación y transparencia de las empresas y sus proyectos.

La Estación ReAcción RoC no solo representa una solución innovadora para la gestión de residuos en la construcción, sino también un modelo a seguir para otros sectores industriales que buscan integrar la sostenibilidad en sus procesos. Con el apoyo de la comunidad empresarial y gubernamental, este proyecto tiene el potencial de transformar la manera en que construimos y gestionamos nuestros recursos, marcando un camino hacia un futuro más sostenible.

Curso de gestión circular de residuos de obra de construcción

Para quienes quieren capacitarse en el tema ReAcción está cerrando la primera edición de un curso online y certificación sobre este tipo de gestión. En ella participan desde personas que trabajan en obra hasta académicos ya que se trata de algo único en Uruguay. ReAcción promete además una nueva edición en el segundo semestre del año.