FAO eligió a María Laura Rodríguez, apicultora uruguaya, como una de 100 heroínas

La apicultora y lideresa rural uruguaya María Laura Rodríguez , apicultora en Flores, fue seleccionada entre las 100 heroínas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ) , una iniciativa mundial que distingue a mujeres por sus contribuciones a la agricultura, los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural .

Según se informó a El Observador, el reconocimiento, realizado en el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026 , busca visibilizar el trabajo y el liderazgo de mujeres de distintas regiones del mundo que contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria, proteger los recursos naturales, preservar conocimientos y generar oportunidades para las comunidades rurales.

La ceremonia de reconocimiento se celebró este 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales , en la sede de la FAO en Roma, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación 2026.

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La actividad reúne a representantes de distintos sectores y países para impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a la transformación de los sistemas agroalimentarios.

Trayectoria vinculada a la apicultura y el liderazgo rural

Desde Flores, María Laura Rodríguez ha desarrollado una trayectoria dedicada a promover la apicultura, el emprendimiento rural y el empoderamiento de las mujeres en el sector agropecuario.

Es integrante de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) y representante ante la Secretaría de la Mujer de la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura (FILAPI).

Desde estos espacios, ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer el liderazgo femenino, promover la igualdad de género y ampliar las oportunidades económicas para las mujeres rurales.

Su labor también comprende actividades de educación ambiental y sensibilización sobre la importancia de las abejas, la polinización y el consumo de miel.

A través de capacitaciones dirigidas a comunidades y centros educativos, ha contribuido a difundir conocimientos sobre la biodiversidad y la producción sostenible.

Asimismo, ha respaldado iniciativas vinculadas a las semillas autóctonas, la producción local de alimentos y el agregado de valor a productos agropecuarios, y ha participado en instancias de capacitación para mujeres rurales organizadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Su selección entre las 100 heroínas de la FAO reconoce esta trayectoria y su contribución al fortalecimiento de las capacidades, la participación y las oportunidades de las mujeres en el medio rural uruguayo.

En un mensaje dirigido a otras mujeres rurales, Rodríguez destacó la importancia de generar vínculos, compartir experiencias y reconocer el valor de su trabajo.

“Que se junten, que se contacten con otras mujeres y que comuniquen lo que hacen, el valor que tiene su producción, ya sea en su huerta o en su emprendimiento. Que se vinculen, que se junten con otras mujeres, que ese es el poder que nosotras tenemos”, expresó.

Reconocimiento mundial en el Año Internacional de la Agricultora

La iniciativa 100 heroínas de la FAO en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural distingue a mujeres de distintas partes del mundo cuyas trayectorias reflejan la diversidad de funciones que desempeñan a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias.

Las 100 mujeres seleccionadas representan experiencias vinculadas a la producción de alimentos, la investigación, la comercialización, la protección de los recursos naturales y el desarrollo de las comunidades rurales, entre otras áreas.

Este reconocimiento forma parte de las actividades del Año Internacional de la Agricultora 2026, declarado por las Naciones Unidas para destacar el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta el comercio.

Contribuciones a la seguridad alimentaria, nutrición y resiliencia económica

La conmemoración busca aumentar la visibilidad de sus contribuciones a la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia económica, así como promover políticas e inversiones que contribuyan a reducir las brechas de género, ampliar el acceso a recursos y oportunidades y mejorar los medios de vida de las mujeres rurales.