Nueva Lista Inteligente, la cebolla de verdeo como producto destacado y un mercado con subas y bajas

El Observatorio Granjero informó al inicio de una nueva semana los datos de otra Lista Inteligente y que, en el mercado mayorista de frutas y hortalizas , hubo cinco rubros con precios descendientes y, a la vez, siete alimentos de producción granjera donde los valores suben .

Con respecto al último relevamiento de precios, realizado el jueves de la semana pasada, bajaron los valores de tomate Cherry, morrón Verde, pepino, arándano y zucchini , a la vez que se registraron aumentos en los valores de referencia de zapallito, cebollas, calabacín, zapallo Kabutiá, acelga, coliflor y chauchas .

Si bien hay variaciones, muchas veces relevantes, con base en dónde se haga la compra minorista, más adelante se exhibe un listado de precios para tener a modo de referencia y con base en una nueva Lista Inteligente , divulgada este martes 13 de octubre, tratándose de un conjunto de productos de granja de compra recomendada a la población, con la cebolla de verdeo como producto destacado de la quincena .

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Además integran la lista, que tiene vigencia hasta el lunes 26, los siguientes rubros: arveja, espárrago, espinaca, limón, manzana, naranja, pepino y zanahoria.

Desde el Observatorio Granjero se informó, en su último reporte este lunes 12 de octubre, que en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) “el inicio de la semana se presentó con alta concurrencia de público comprador, debido al feriado laborable, pero con un enlentecimiento en la colocación de mercadería, según comentarios de informantes calificados, ya que el clima se presentó inestable y el pronóstico continúa anunciando precipitaciones para el resto de la semana”.

Martín Gutiérrez, director del puesto La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente de ese centro de comercialización de frutas y hortalizas, dijo a El Observador que “en estos primeros días del mes se observa una mayor demanda, con variantes en el precio de hortalizas de hojas verdes a la baja y un aumento en precios del morrón en sus tres colores y se mantiene alto precio el del tomate”.

La Lista Inteligente es un conjunto de agroalimentos producidos en el sector granjero cuyo consumo es recomendado por el mencionado observatorio, emprendimiento ejecutado en el marco del convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

Precios de frutas y hortalizas

La nueva lista tiene los siguientes precios de referencia:

Cebolla de verdeo $ 55 el atado

Arveja $ 159 el kilo

Espárrago $ 240 el kilo

Espinaca $ 25 el atado

Limón $ 33 el kilo

Manzana $ 45 el kilo

Naranja $ 33 el kilo

Pepino $ 65 el kilo

Zanahoria $ 45 el kilo

Fuente: La Feria de la UAM – precios del lunes 12 de octubre.

Beneficio para consumidores y la granja

La mencionada lista, conformada siempre por nueve productos, se renueva quincenalmente y contiene una selección de productos que conviene sean adquiridos, porque tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional– y presentan un precio conveniente.

El incremento en la ingesta de esos productos es un beneficio de alta relevancia, dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos: el consumo diario en Uruguay está en 212 gramos cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un mínimo de 400 gramos.

A la vez, es un factor de apoyo a los granjeros, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas un gran volumen y cuya comercialización es coyunturalmente más dificultosa.

En este enlace se accede a una descripción de las propiedades de esos nueve productos y los modos de conservación recomendados.