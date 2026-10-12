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Llegaron sandías paraguayas, pero no vendrán durante el verano

La reciente importación de sandías desde Paraguay fue permitida porque sucede en un momento de nula presencia del fruto uruguayo en el mercado

12 de octubre de 2026 12:34 hs
Sandías: una fruta de producción estacional en Uruguay.

Sandías: una fruta de producción estacional en Uruguay.

Fotos: Pexels

La reciente importación de sandías desde Paraguay fue permitida porque sucede en un momento de nula presencia del fruto uruguayo en el mercado, por lo cual no hay un perjuicio para los productores locales, se explicó a El Observador desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El contexto

La Nación informó que Paraguay concretó la primera exportación de sandías a Uruguay, con una partida de 21 toneladas de 21 productores de Guajayví (San Pedro) que cumplió los requisitos fitosanitarios. El traslado fue por rutas paraguayas, argentinas y uruguayas en camión y con una cobertura especial para resguardar al fruto de los rayos solares. Carmen Berni, directora del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave), destacó que el proceso para el envío demandó de dos a tres años de intercambios entre técnicos de ambos países. El acuerdo contempla colocar zapallo, calabacita, zucchini y melón en Uruguay.

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Sandías uruguayas

Desde la UAM se detalló que cada año la primera sandía local llega al mercado en noviembre y desde Salto. En diciembre se activa el abasto más fuerte, principalmente desde la zona de mayor producción, que es Rivera. La zafra se extiende (dependiendo del comportamiento del estado del tiempo) hasta el cierre del verano.

Este año la producción está atrasada.

En Salto, donde se realiza en invernáculos, como consecuencia de los destrozos por el temporal que hubo el 18 de julio.

En otros sistemas productivos, a campo que como se genera casi la totalidad de la sandía uruguaya, impactaron lluvias, vientos y días mayormente nublados.

UAM: protección al granjero local

Un productor de Rivera, consultado por El Observador, reconoció que la importación en este momento no perjudica al granjero local, pero advirtió que pasará si el permiso se otorga en medio de la zafra, cuando cierra un año y comienza otro.

Comentó que suele pasar que, al menos por una parte de la producción, cuando la oferta es muy grande, se logren precios que no cubren los costos productivos y que eso se acentuará si se habilita una importación en medio de la zafra.

Desde la UAM se remarcó que eso no ocurrirá, porque es una prioridad proteger a los productores locales, por lo cual los permisos de importación se otorgan solo si es necesario.

Eso pasa, en este y otros rubros, para que el consumidor acceda a alimentos considerados importantes para la dieta con la calidad correspondiente y pagando un precio lo más adecuado posible.

Todo depende, además, de un detalle relevante: que en los países potencialmente proveedores haya excedentes para traerlos a costos no elevados.

Finalmente, se señaló que no es sencillo importar sandía, como puede serlo con otros productos como el zapallo, teniendo en cuenta que el período entre que se cosecha, traslada y llega al sitio de venta final debe ser de pocos días al ser para consumo fresco, no soporta estar en stock semanas o meses incluso, como puede pasar con otros rubros.

La sandía que la gente encuentra en plaza durante los meses de otoño, invierno e inicio de primavera es mayormente traída desde Brasil y a eso se le añade ahora la habilitación de Paraguay como abastecedor.

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