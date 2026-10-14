Uruguay presentó la calidad y variedad de sus vinos en la mayor feria profesional de América

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) , con la marca sectorial Uruguay Wine , participó nuevamente en la ProWine de San Pablo, en Brasil, un mercado de máxima relevancia para la comercialización de vinos uruguayos, tanto que en lo que va de 2026 fue el destino para el 59% del vino exportado y del 45% del valor FOB .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La feria ProWine San Pablo 2026 se desarrolló desde el martes 6 de octubre al jueves 8 en Expo Center Norte, en esa localidad del país vecino, se informó a El Observador desde el Inavi.

Se trata de la mayor feria profesional de vinos y destilados de América.

Qué está cambiando en el sistema financiero uruguayo y cuáles son los desafíos que vienen

Tras el brote de surra Uruguay fue rehabilitado para exportar equinos hacia la Unión Europea

Con un stand de 233 m², fue una participación inédita de 38 bodegas en el stand de Uruguay, presentando más de 250 etiquetas diferentes en degustación ante importadores, distribuidores, sommeliers, minoristas y otros profesionales del sector.

Sumadas las empresas que asistieron de forma independiente junto con sus importadores, fueron más de 40 las bodegas uruguayas presentes, se añadió.

El stand de Uruguay recibió la visita de la Cónsul General del país en San Pablo, María Noel Reyes.

Paula Vila, gerente de Marketing de Inavi; Nicolás Monforte, vicepresidente de Inavi; cónsul María Noel Reyes; y Lucía Lema, especialista en Promoción de Inavi.

Bodegas

Bodegas participantes en el stand de Uruguay Wine: Pablo Fallabrino, Cavani Wines, Bodegas Carrau, Spinoglio, Antigua Bodega, Bodega Zubizarreta, Bodega Chiappella, Cofradía de la Sierra, Favretto Dragone, Bodega Santa Rosa, Ariano, Bodega Toscanini, Familia Dardanelli, El Capricho Winery, Bodega Brisas, Nakkal Wines, Familia Traversa, Bodega Mederos, Vinícola Aurora, Viña Progreso, Pisano, Bodega Cerro Chapeu, Bodega Cerro del Toro, Cerros de Oro, Giménez Méndez, Viña Edén, Luz Culinary Wine Lodge, Bodegas Castillo Viejo, H. Stagnari, Viña Varela Zarranz, Los Cerros de San Juan, Finca Las Violetas, Bodega Oceánica José Ignacio, De Lucca Wines, Bodega Mataojo, Alto de la Ballena, Cantera Montes de Oca y Montes Toscanini.

Como parte de la agenda de actividades durante la feria, se realizaron dos masterclasses a cargo de Inés Salpico, editora regional de la revista Decanter para España, Portugal y América del Sur.

La primera, “Uruguay, the Atlantic-facing mosaic”, se realizó el 6 de octubre y propuso un recorrido por la diversidad de suelos y mesoclimas del país.

La segunda, “Tannat and Albariño – Uruguay’s Champion Grapes”, se realizó el 8 de octubre y estuvo dedicada a las dos variedades que hoy mejor representan la identidad del vino uruguayo, se indicó desde el Inavi.

El valor de Brasil como mercados para vinos uruguayos

Este año, desde enero a la fecha, Uruguay exportó a 2,9 millones de litros de vino envasado, a un total de 56 países.

Brasil fue el destino del 59% del total del volumen de litros exportados y del 45% del valor FOB, con niveles de participación que se han mantenido en los últimos años.

El precio promedio FOB a Brasil se ubica en el eje de US$ 3,5 por litro, frente a los US$ 4,5 por litro del promedio nacional en lo que va de 2026.

Una parte importante del volumen exportado a Brasil va a los supermercados, donde la competencia es por precio, sin embargo también hay un segmento creciente de desarrollo en el segmento de gastronomía de alto valor.

Hay unas 30 empresas exportadoras activas desde Uruguay.

Enoturismo

Con relación al enoturismo receptivo, el público procedente desde Brasil es el principal para esa actividad en Uruguay, alcanzando casi el 50% de las visitas.