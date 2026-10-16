Diego Lugano, el "Ruso" Pérez y otras figuras del fútbol uruguayo protagonizan la campaña de ANDA para presentar su nueva tarjeta VISA internacional

En un evento realizado en Magnolio Sala, la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) presentó su nueva tarjeta de crédito ANDA VISA , fruto de un acuerdo que amplía las posibilidades de uso para sus más de 260.000 socios.

Para comunicar el lanzamiento, ANDA presentó la campaña “Expertos en tarjetas” , una propuesta humorística desarrollada por la agencia creativa Plutón y producida por Oriental Films . La pieza reúne a exjugadores de la selección uruguaya, como Diego Lugano, Diego “Ruso” Pérez, Darío Rodríguez, Marcelo “Pato” Sosa, Martín Cáceres y Diego Polenta , junto a la árbitra Claudia Umpiérrez , quienes protagonizan una propuesta que busca acercar de forma entretenida las nuevas posibilidades que ofrece ANDA VISA.

Con la presencia de representantes de empresas vinculadas al ecosistema de las tarjetas, funcionarios, medios de comunicación, agencias y los protagonistas de la campaña, se explicó que este lanzamiento representa un antes y un después para la organización , que busca ampliar las posibilidades de sus socios y familias.

Para muchos de ellos, la tarjeta ANDA constituye su única opción de crédito, por lo que la incorporación de VISA permite acceder a nuevas alternativas de compra, tanto a nivel local como internacional.

Además, la tarjeta podrá ser utilizada tanto en comercios de Uruguay como del exterior, además de permitir compras online, pagos en aplicaciones y servicios digitales, así como suscripciones a plataformas.

Yaninna Mella, Valeria Álvarez, Ignacio Rossi, Darío Rodríguez, Claudia Umpiérrez y Marcelo Pato Sosa.

¿Qué beneficios ofrece la nueva tarjeta ANDA VISA?

Entre sus principales ventajas, ANDA VISA no tiene costo anual ni de mantenimiento y permite realizar compras en el exterior con 0% de comisión. Además, ofrece la posibilidad de asociar débitos automáticos, pagar facturas con tarjeta de crédito a través de Abitab y Redpagos, y retirar efectivo tanto en Uruguay como en el exterior.

La nueva tarjeta incorpora chip y tecnología de pago sin contacto, para brindar mayor seguridad y comodidad a los socios en sus compras. Además, permite acumular puntos para canjear en Tienda Dale!, el programa de fidelidad de la Asociación, y continuará ofreciendo beneficios y promociones exclusivas durante todo el año.

Noventa y dos años de trayectoria en Uruguay

ANDA trabaja desde hace 92 años para ofrecer a sus más de 260.000 afiliados diferentes servicios, entre ellos garantías de alquiler, créditos, opciones de turismo, atención médica y odontológica, capacitaciones y becas, con el objetivo de brindar cada vez más oportunidades a las familias uruguayas.