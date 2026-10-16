CERTAL reunirá en la OEA a referentes de Iberoamérica para impulsar la innovación tecnológica en la justicia

El Centro de Estudios Regulatorios de las Telecomunicaciones de América Latina (CERTAL) celebrará el próximo 12 de noviembre de 2026 la Cumbre Iberoamericana en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ubicada en Washington D.C. El encuentro reunirá a representantes del Poder Judicial, autoridades gubernamentales, empresas de telecomunicaciones, especialistas en seguridad y académicos de las Américas y España para debatir sobre la transformación tecnológica en el ámbito judicial.

El evento dará continuidad a las discusiones iniciadas en encuentros anteriores desarrollados en Paraguay y España, así como a la Cumbre Preministerial de Telecomunicaciones impulsada por CERTAL en Madrid.

La agenda abordará los desafíos que plantean la inteligencia artificial, las nuevas modalidades de criminalidad digital y la evolución del ecosistema de las comunicaciones.

“Creemos firmemente que una sociedad más equitativa necesita una justicia fuerte, independiente y preparada. El equilibrio de los poderes es fundamental para la vida democrática y el bienestar de la sociedad. La innovación tecnológica debe contribuir a fortalecer esas garantías”, expresó Pablo Scotellaro , presidente ejecutivo de CERTAL.

Entre los principales expositores figurarán Carlos Mahiques, juez y académico argentino; Pedro Bentancur, uno de los principales impulsores de la cumbre; y el economista Luis Porto, quien expondrá la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre desarrollo e innovación institucional.

Lucha contra la piratería y el Libro Azul

La defensa de la propiedad intelectual y el combate a la distribución ilegal de contenidos tendrán un lugar destacado con la participación de representantes de la industria audiovisual, el deporte, las telecomunicaciones y el sector jurídico. Asimismo, fiscales e investigadores analizarán herramientas para combatir el cibercrimen.

En el marco de la actividad se presentará el Libro Azul, una publicación que reúne aportes disciplinarios y casos prácticos para el diseño de políticas antipiratería. La obra complementa el Manual de Recomendaciones Antipiratería elaborado por CERTAL en el ámbito de la OEA y busca proveer recursos al Poder Judicial en articulación con la Federación Latinoamericana de Magistrados.

Presentación del CIJAT y alianzas internacionales

Durante la jornada se anunciará la creación del Centro de Innovación en Alta Tecnología del Poder Judicial (CIJAT), con sede en El Salvador. El lanzamiento contará con un mensaje del vicepresidente de dicho país, Félix Ulloa. El CIJAT funcionará como un espacio de formación y práctica tecnológica para los operadores de justicia.

A su vez, se oficializarán acuerdos de cooperación con la World Jurist Association destinados a respaldar el desarrollo del CIJAT y a coordinar la participación de CERTAL en el Congreso Mundial de Juristas, programado para 2027 en Albania.

Impacto en inversiones y apoyos institucionales

Respecto al rol de estas convocatorias, Scotellaro destacó expresiones del secretario de la Presidencia de Uruguay sobre los contactos generados en eventos de la organización vinculados a una iniciativa de inversión española en el país.

“Nos produce una enorme satisfacción escuchar que los vínculos construidos en estos encuentros pueden contribuir a generar inversiones y oportunidades para Uruguay. Ese es también el sentido de nuestras cumbres: que el diálogo se transforme en resultados y que esos resultados ayuden al desarrollo de los países y al bienestar de sus sociedades”, señaló el presidente ejecutivo.

En la organización del evento participaron el secretario general de CERTAL, Hernán Verdaguer; el presidente de la Comisión Antipiratería de la entidad, Sergio Piris; y el presidente de la Alianza contra la Piratería, Jorge Bacaloni.

“El combate a estos flagelos requiere un trabajo conjunto, aunando esfuerzos y sumando voluntades. Los avances que hemos logrado son consecuencia de esa cooperación y del compromiso de quienes participan en esta tarea”, afirmó Scotellaro, quien también reconoció las gestiones de la Embajada de Uruguay y de su representante ante la OEA, Edinson Lanza.

“Después de años de construir puentes entre América Latina y Europa, volvemos a Washington para impulsar una nueva etapa de cooperación en las Américas. Nuestro compromiso es reunir a quienes pueden aportar conocimiento, capacidades y decisiones para fortalecer la justicia y acompañar el desarrollo de nuestra región”, concluyó Scotellaro.

El encuentro contará con la cobertura y transmisión de OEA News a través de UCL, sumado a la difusión de medios regionales como DNews, Clarín, El Observador y la revista Quórum.