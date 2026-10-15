Científicos descubren un método capaz de lograr la regeneración del cartílago

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford identificó una estrategia experimental que permitió regenerar el cartílago de la rodilla en ratones y abrió una nueva vía para estudiar tratamientos contra la osteoartritis .

El trabajo, publicado en la revista científica Science , se centró en bloquear la actividad de una enzima vinculada con el envejecimiento de los tejidos. Al inhibirla, los investigadores observaron una recuperación del cartílago y una reducción de algunos signos asociados con el deterioro articular.

Los resultados también fueron alentadores en muestras de tejido humano, aunque todavía no demuestran que el procedimiento sea seguro y eficaz en pacientes. Para comprobar su utilidad clínica, será necesario realizar ensayos específicos en personas.

Terraflos compra la argentina Kromberg Fine Chemicals y suma capacidad para transformar desarrollos científicos en formulaciones y productos a escala industrial

Científicos encuentran una "puerta sísmica": qué es y por qué resulta clave para América

El trabajo analizó la enzima 15-PGDH , cuya actividad aumenta con la edad y favorece la degradación de la prostaglandina E2 , una molécula involucrada en la reparación de los tejidos. Para contrarrestar ese proceso, el equipo utilizó un inhibidor que bloquea su funcionamiento.

Las pruebas en ratones mostraron un aumento del grosor del cartílago hialino, encargado de recubrir los extremos de los huesos y facilitar el movimiento articular. También se registraron mejoras en animales con osteoartritis y lesiones similares a las roturas del ligamento cruzado anterior.

El mecanismo observado involucró a los condrocitos, las células que forman y mantienen este tejido. Después de recibir el compuesto, modificaron su actividad genética y adoptaron características propias de estructuras más jóvenes, sin necesidad de incorporar células madre.

Los investigadores realizaron otra prueba con muestras extraídas de pacientes con osteoartritis durante cirugías de reemplazo de rodilla. Tras una semana de exposición al inhibidor, detectaron cambios genéticos asociados con una menor degradación y señales compatibles con la reparación. Como el análisis se hizo fuera del organismo, no permite asegurar que el mismo resultado se alcance en personas tratadas.

En las conclusiones, el equipo indicó que la inhibición de la 15-PGDH favoreció la recuperación del cartílago en animales de distintas edades y en muestras humanas afectadas por la enfermedad.

"La inhibición de la 15-PGDH mediante un fármaco de molécula pequeña, altamente específico y de fácil administración en la articulación, representa un nuevo enfoque terapéutico para la OA que resulta fácilmente aplicable en la práctica clínica", resumió el cuerpo de analistas.

La investigación estuvo liderada por Helen Blau, profesora de microbiología e inmunología, y Nidhi Bhutani, profesora asociada de cirugía ortopédica. Blau explicó que un inhibidor de esa enzima ya había mostrado resultados favorables en ensayos clínicos iniciales para tratar la debilidad muscular en voluntarios sanos. Sin embargo, esos antecedentes no prueban su eficacia contra la osteoartritis.

Link de acceso al estudio: Inhibition of 15-hydroxy prostaglandin dehydrogenase promotes cartilage regeneration