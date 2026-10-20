Cuál es el medicamento para la artritis que logró recuperar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

Un medicamento utilizado para tratar la artritis reumatoide mostró resultados en pacientes con alopecia areata severa, una enfermedad autoinmune que provoca la pérdida del cabello y puede afectar también otras zonas del cuerpo.

El tratamiento permitió que algunos pacientes recuperaran hasta el 100% del cabello perdido, de acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos publicados en la revista científica JAMA Dermatology .

El fármaco estudiado es el upadacitinib , un medicamento oral que actúa sobre determinadas vías del sistema inmunitario y pertenece al grupo de los inhibidores de las quinasas Janus (JAK). Su uso está aprobado para algunas enfermedades inflamatorias, entre ellas la artritis reumatoide , y se investiga su potencial para tratar la alopecia areata severa.

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Los resultados corresponden a dos ensayos clínicos de fase 3 que evaluaron la eficacia y la seguridad del tratamiento. En total, participaron 1399 personas de entre 12 y 64 años que habían perdido al menos la mitad del cabello del cuero cabelludo.

La investigación fue financiada por AbbVie, la compañía farmacéutica que fabrica el medicamento.

Durante las primeras 24 semanas, los participantes recibieron dosis diarias de 15 o 30 miligramos de upadacitinib, o un placebo. Al finalizar ese período, entre el 44,6% y el 45,2% de quienes recibieron la dosis menor alcanzaron una cobertura capilar de al menos el 80%. En el grupo que tomó 30 miligramos, la proporción se ubicó entre el 54,3% y el 55%. Entre quienes recibieron el placebo, los porcentajes fueron del 1,5% y el 3,4%, respectivamente.

Además, entre el 13% y el 22,5% de los pacientes tratados recuperaron la totalidad. El estudio también registró mejoras en el crecimiento de las cejas y las pestañas, así como en indicadores relacionados con la calidad de vida.

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que las defensas del organismo atacan los folículos pilosos, las estructuras de la piel donde crece el pelo. Aunque puede ocasionar una pérdida extensa del cabello, los folículos no suelen quedar destruidos de manera permanente, por lo que el pelo puede volver a crecer si se controla el proceso inmunitario.

El upadacitinib actúa sobre mecanismos vinculados con esa respuesta inflamatoria y puede interferir en las señales que contribuyen al ataque del sistema inmunitario contra los folículos.

Los resultados no significan que todos los pacientes vayan a recuperar el cabello ni que el medicamento constituya una cura definitiva. Los ensayos demostraron beneficios durante el período evaluado, pero todavía es necesario estudiar la evolución de los pacientes a largo plazo.

Alopecia severa

En cuanto a la seguridad, los investigadores indicaron que el perfil observado fue consistente con el conocido para el fármaco en otras enfermedades y que no se identificaron nuevas señales de riesgo durante las 24 semanas analizadas. Entre los efectos adversos registrados estuvieron las infecciones de las vías respiratorias superiores, el acné y la elevación de una enzima muscular en los análisis de sangre.

La investigación fue financiada por AbbVie, la compañía farmacéutica que fabrica el medicamento, y sus resultados deberán complementarse con nuevas evaluaciones.

Link del estudio Upadacitinib for Severe Alopecia Areata in Adults and Adolescents