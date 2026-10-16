Elon Musk presentó un auto Tesla "volador" que se despega del piso con propulsores de cohete

Tesla presentó la nueva versión de su auto deportivo Roadster con una función inédita: unos propulsores a chorro –los mismos que usan los cohetes de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk– que le permiten despegarse del piso. En la demostración, el auto subió por una rampa dada vuelta, giró en el aire y bajó hasta apoyarse solo sobre el asfalto.

El responsable de ingeniería de Tesla, Lars Moravy , explicó cómo funciona: el auto lleva 10 propulsores conectados a un tanque de aire comprimido de 600 litros. Ese aire sale con fuerza y empuja el vehículo hacia arriba, igual que cuando soltás un globo inflado y sale disparado. El tanque se puede volver a llenar.

En el escenario, Tesla mostró al Roadster acelerando de 0 a 97 km/h en un segundo : un auto común tarda entre seis y ocho. Según Musk, el conductor podrá activar estas maniobras cuando quiera.

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Hay un detalle que generó dudas: ese aire se guarda en unos recipientes especiales de fibra de carbono que son el mismo tipo de pieza que ya falló y provocó explosiones en cohetes de SpaceX. Tesla dijo que llenó con ellos “cada hueco aprovechable” del auto.

Las tres versiones prometen andar hasta 480 kilómetros con una carga y pasar los 370 km/h.

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Tres versiones y reservas desde US$ 50.000

La más accesible se llama Performance y es la “lista para la calle”: dos asientos y mejoras para manejar en pista. Para reservarla hay que pagar US$ 50.000 por adelantado.

La segunda, Thrust (“lista para pista”), agrega los propulsores traseros que logran esa aceleración extrema. También tiene dos lugares y la reserva cuesta US$ 250.000.

La tercera, Rocket (“lista para el aire”), es la más extrema: un solo asiento y 10 propulsores repartidos por toda la carrocería. Esta solo se consigue por invitación.

El diseño también cambió frente al modelo que Tesla había mostrado en 2017: ahora es más anguloso, se presentó en color blanco y, según la empresa, está inspirado en aviones militares como el espía SR-71 y el caza F-35. El auto, de todos modos, recién se fabricaría en 2028.