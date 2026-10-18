VIDEO | Revelan cómo fueron los últimos minutos de los "Siameses de Ecuador": el caso que conmueve a las redes

José Luis y José Armando Cevallos Herrera , los hermanos ecuatorianos conocidos como los "Siameses de Ecuador" , murieron a los 27 años en un hospital colombiano de Zipaquirá, donde recibían tratamiento de rehabilitación.

El fallecimiento se produjo durante la madrugada del jueves, luego de que el estado de salud de uno de ellos se agravara. Ambos habían viajado a Colombia en abril con la esperanza de mejorar su movilidad y avanzar hacia uno de sus mayores objetivos: caminar.

Tras conocerse la noticia, Fernando Carrillo , una persona cercana a los hermanos, relató cómo transcurrieron sus últimos momentos. La familia, por su parte, pidió respeto y privacidad ante la repercusión del caso.

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En una entrevista con el programa español Y ahora Sonsoles , de Antena 3 , Carrillo reconstruyó las circunstancias del fallecimiento. Según su relato, José Luis comenzó a sentirse mal y tuvo ganas de vomitar. Al principio, creyeron que podía tratarse de un virus, pero finalmente decidieron trasladarlos al hospital.

"Vinieron todos los médicos, que pasaron incluso por encima de mí, y consiguieron reanimar a José Luis. Pero, dos horas después, fue José Armando quien sufrió el infarto y se llevó a José Luis. Me preguntaron si salvaban a uno de ellos y yo les dije que no, que su lema siempre fue: ‘Vivimos juntos, morimos juntos’", relató.

Fernando Carrillo, amigo de confianza de los "Siameses de Ecuador" Antena 3

Los hermanos nacieron unidos por la pelvis. Sus padres esperaban un solo bebé, pero, tras las complicaciones durante el parto y la realización de una cesárea, descubrieron que eran dos niños unidos físicamente.

Compartían el hígado y el intestino, tenían dos piernas y cuatro brazos, y cada uno contaba con su propio corazón. Aunque los médicos evaluaron la posibilidad de separarlos, el riesgo de la intervención era demasiado alto: la mayor parte del hígado correspondía a José Luis, por lo que la cirugía podía poner en peligro la vida de ambos.

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La familia Cevallos Herrera comunicó el fallecimiento a través de las redes sociales. "Con profundo dolor y tristeza, desde el equipo de Los Siameses del Ecuador 2 queremos informar a los seguidores y a toda la comunidad que nuestros queridos siameses fallecieron durante la madrugada de hoy. Su historia, sus sonrisas y su manera de ver la vida dejaron una huella imborrable en muchos corazones. Nos queda la alegría de saber que fueron felices cumpliendo sus sueños y alcanzando metas que los llenaban de ilusión", expresó el texto.