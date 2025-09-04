El mensaje oculto detrás del mosaico de 10.000 celestes en el Centenario durante el partido de Eliminatorias ante Perú

El Estadio Centenario fue escenario de un momento único en la historia del fútbol uruguayo. La Celeste salió al campo junto a la “Selección Inspiración” del movimiento #YoPrefieroAgua , y la emoción se sintió en cada rincón del ícono del fútbol mundial.

Niños y niñas de distintos puntos del país entraron a la cancha motivados no solo por su amor por el fútbol, sino también por su compromiso con un mensaje que nos inspira y une: #YoPrefieroAgua.

Estos pequeños protagonistas fueron convocados no por su talento deportivo, sino por su capacidad de impactar fuera de la cancha promoviendo tomar lo mejor. “Y si me falta motivación, los más chicos son mi inspiración”. La canción del movimiento reconoce a los niños como fuente de inspiración, y esta acción fue la manera de celebrarlos.

Para los integrantes de la “Selección Inspiración”, fue un premio inolvidable y también un símbolo: así como el fútbol nos une como país, la energía y motivación de los más chicos nos marca un camino hacia un futuro donde el agua y los hábitos saludables son clave para una vida mejor.

La emoción continuó en la tribuna Olímpica, donde más de 10.000 personas formaron un mosaico gigante con la frase “Soy Celeste Prefiero Agua”, visible en la transmisión y convirtiéndose en un ejemplo de cómo los uruguayos podemos liderar un movimiento positivo.

La noche fue completa: la Celeste aseguró su lugar en el Mundial y, fuera de la cancha, transmitió un mensaje de salud que alcanzó a todos. Así, Salus, el agua de la Celeste, reforzó la visibilidad de #YoPrefieroAgua, un movimiento que busca consolidar la hidratación como un hábito diario con impacto en la vida de todos los uruguayos.