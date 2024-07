¿Cuánto frío pueden soportar las mascotas?: estas son las temperaturas que pueden dañar a perros y gatos

Curiosidad animal: cuánto frío soporta un gato y cuáles son las razas más resistentes

Los gatos, con su pelaje espeso, parecen preparados para enfrentar el invierno, pero ¿cuál es la temperatura mínima que pueden tolerar? La temperatura interna normal de un gato varía entre 37,7° C y 38,9° C, y cuando desciende por debajo de 32º C, el animal entra en un estado de hipotermia severa, poniendo en riesgo su vida. Incluso temperaturas entre 35,5° C y 37,7° C son signos de hipotermia leve.