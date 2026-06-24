El emprendimiento uruguayo que busca evitar los robos callejeros, se hizo viral en Argentina y ya prepara su expansión regional

Luego de años gestionando locales de música en vivo y siendo testigo de los robos que sufrían los músicos al regresar a sus casas en la madrugada, en 2023 el uruguayo Ariel Miguez lanzó Shockbag . El dispositivo, que se activa en forma remota, emite breves descargas eléctricas que fuerzan al ladrón a soltar o alejarse de aquello que se apropió de forma indebida y se utiliza en carteras, bolsos, mochilas, bicicletas, motocicletas y vehículos .

Además, recientemente, llegó al mercado argentino, donde en los últimos días captó la atención pública tras viralizarse un video donde la propietaria de una motocicleta logró frustrar el robo de su vehículo utilizando el sistema.

En ese contexto, Miguez, quien se define como un emprendedor impulsado por las ideas y sin temor a comenzar nuevos proyectos, conversó con Café & Negocios sobre el presente de Shockbag, el impacto que tuvo la reciente exposición mediática en sus ventas, los planes de expansión de la empresa y los nuevos desarrollos en los que trabaja.

Patentado y fabricado en Uruguay, Shockbag está compuesta por dos elementos centrales, un generador, que se instala en el vehículo o pertenencia a proteger, y un disparador remoto , diseñado para funcionar de manera completamente analógica e independiente de cualquier aplicación móvil. En caso de robo, explicó Miguez, el usuario activa el sistema presionando simultáneamente los botones del control. A partir de ese momento, el equipo emite pulsos controlados con una carga de 6.000 voltios y un alcance de hasta 150 metros.

Respecto a su funcionamiento, el emprendedor detalló que las descargas emitidas son de alto voltaje y bajo amperaje, con un efecto disuasorio.

“La sensación es similar a tocar algo caliente y retirar la mano de forma involuntaria”, explicó. Según mediciones analizadas por especialistas en salud e ingeniería eléctrica citadas por la empresa su activación no representa riesgos para la salud ni altera el ritmo cardíaco.

En este sentido, la empresa también señaló que, a través de un estudio jurídico, se analizó el marco legal vigente en el país y no hay impedimentos para su utilización. “No puede utilizarse como un arma, no tiene las capacidades de un arma; es un dispositivo controlado”, sostuvo. Mucha gente lo compara con una picana o un táser, pero no está diseñado para inmovilizar ni reducir a una persona. Es una herramienta de protección”, afirmó, a la vez que agregó que el dispositivo busca complementar otras medidas de protección.

Todo esto en un escenario en el que considera que ha aumentado la modalidad de robos en movimiento, principalmente de vehículos y que faltan herramientas que permitan una recuperación ágil, sin confrontación.

Actualmente el precio del producto ronda los US$ 130.

El plan de expansión y el desarrollo de una línea orientada a la seguridad urbana

En diciembre de este año el emprendimiento decidió avanzar en el mercado argentino, impulsado por un mayor volumen de mercado. Así constituyeron la empresa en ese país para poder importar y exportar el producto, que comenzó a comercializarse allí.

Desde entonces, el foco está puesto en consolidar la posición en ese mercado, hoy en un contexto en el que la demanda creció tras la viralización del caso de éxito.

En cuanto al futuro de la empresa, el emprendedor señaló que la estrategia apunta a crecer “de México para abajo”, en mercados donde identifican modalidades de robo más oportunistas, menos frecuentes en otras regiones. El objetivo incluye llegar este año a países como Perú, Ecuador y Colombia.

El modelo de negocio no contempla la apertura de filiales propias en cada país, sino un esquema de licencias y distribución.

En este escenario, la compañía inicia ahora una segunda etapa, enfocada en el crecimiento y la evolución del producto. En ese sentido, el emprendedor remarcó que la idea del producto surgió hace más de cinco años y que la situación en materia de seguridad “sigue igual o peor” y está en el centro de la agenda de los gobiernos, lo que refuerza su necesidad en el mercado.

Sin embargo, Miguez reconoce que persiste aún una barrera de adopción vinculada al desconocimiento y a la falta de referencias previas en el mercado.

De cara al futuro, el emprendedor prevé mejoras en el producto en términos de alcance y funcionalidades, manteniendo la premisa de simplicidad. Además, adelantó a Café y Negocios, que su objetivo es seguir trabajando en el desarrollo de una línea orientada a la seguridad urbana.

Además, a nivel social, el emprendedor quiere promover redes de apoyo para personas que hayan sido víctimas de hechos de inseguridad, con espacios de contención similares a grupos de ayuda, y ve la necesidad de impulsar el desarrollo de herramientas de asistencia en tiempo real.