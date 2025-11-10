De niña, Ximena Quintas jugaba con las botas de su madre y el portafolio de su padre. “Jugaba a la oficina todo el día. Siempre me vi en ese mundo corporativo, aunque no sabía muy bien cómo se llamaba”, recuerda.

Esa curiosidad temprana se transformó con los años en una vocación por la comunicación, la estrategia y el liderazgo. “Si tuviera que definirme en una palabra, sería perseverante”, dice.

Quintas se incorporó a GDN en 2018 como Gerenta de marketing de BAS, y pronto se convirtió en una de las impulsoras de una transformación interna: “Siempre decía que deberíamos tener una agencia de marketing interna, que pudiera dar servicio a todas las unidades de negocio. Compartimos planes, medios, estrategias… y era natural trabajar más integrados”.

Hoy lidera un equipo de más de 60 personas —entre áreas transversales y unidades de negocio— y asegura que el mayor reto de un líder es aprender a ver el potencial de cada persona: “El arte del liderazgo está en identificar el talento de cada uno y ponerlo en el lugar correcto. Cuando eso pasa, todo fluye naturalmente”.

Para ella, el liderazgo se construye sobre tres pilares: tomar decisiones, tener visión y formar buenos equipos.

“Lo único que no vale en mi equipo es no ser buena persona. Si sos buena persona y jugador de equipo, todo lo demás se aprende”



Embed - "Liderar es ver el potencial en otros": Ximena Quintas, directora de marketing de GDN Uruguay



Una cultura que piensa en todo el país

Cuando se le pregunta qué define a GDN, Ximena no duda: “Lo que tenemos en común es la aspiración de estar en todo el país. Todos los días pensamos en cada departamento, en cómo se comporta un cliente del litoral frente a uno de Montevideo o Maldonado. Pensamos todo el tiempo en todos los uruguayos”.

Esa mirada federal, dice, es parte del ADN del grupo y atraviesa a marcas tan diversas como Tata, BAS o San Roque. Viajar, escuchar y conocer las realidades locales son tareas esenciales para mantener la conexión con cada público: “Conocemos todos los rincones del país. Eso también es parte de liderar: entender a quién le hablás”.

Liderar en tiempos de transformación

El cambio tecnológico, la digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial plantean nuevos desafíos para el marketing y el liderazgo.

“Estamos viviendo una transformación mucho más acelerada que en otros momentos. Nadie sabe exactamente qué va a pasar, pero sí sabemos que los equipos tienen que abrazar el cambio”.

Para Quintas, el secreto está en ver, aplicar y mantener el sentido común: “A veces nos entusiasmamos demasiado con la tecnología. Lo importante es saber cuándo, cómo y con quién aplicarla. El sentido común sigue siendo la herramienta más poderosa”.

La decisión más difícil

Al igual que otros líderes del ciclo, Ximena no duda al identificar la decisión más difícil de su carrera: “Siempre es desvincular a alguien. Es la decisión más dura, pero también una de las más necesarias. Aprendí que, cuando se toma a tiempo y con honestidad, termina siendo más sano para todos: para la persona, para el equipo y para el líder”.

Ximena 05

Tres ideas que deja Ximena Quintas

El liderazgo es ver el potencial en otros y ayudarlos a crecer.

Los equipos que abrazan el cambio son los que construyen el futuro.

El sentido común sigue siendo la brújula del buen liderazgo.

Lo que sigue en Líderes que Inspiran

El ciclo Líderes que Inspiran, auspiciado por AMEC y La Casa Violeta, continúa cada semana con nuevas conversaciones que revelan el lado más humano y transformador de quienes hoy marcan rumbo en el mundo empresarial uruguayo.

La próxima semana finaliza con la entrevista a Daniel Gallo, arquitecto y director de NOVA Construcciones. Una charla sobre visión, innovación y el desafío de liderar proyectos que transforman la manera en que habitamos los espacios.