“Asesino”: la acusación “sin precedentes” de Biden a Putin y cómo tensa la relación entre ambos presidentes

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, contraatacó después de que su homólogo estadounidense, Joe Biden, dijera en una entrevista televisiva que lo considera un "asesino".

Getty Images Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se tensaron esta semana con el cruce de acusaciones entre sus presidentes.

La respuesta del mandatario ruso fue contundente: "Hace falta ser uno para reconocer a otro", dijo Putin en la televisión rusa, donde desafió a Biden a debatir con él en vivo próximamente.

Putin niega que sus servicios de seguridad intentaran matar al opositor político Alexei Navalny.

Rusia llamó a consultas a su embajador en EE.UU. para evitar el "deterioro irreversible" de los vínculos entre ambos países.

El embajador Anatoli Antonov fue llamado de vuelta a Moscú ante el "callejón sin salida" en el que se encuentran las relaciones con Estados Unidos, según dijo la Cancillería rusa.

Getty Images Rusia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, Anatoli Antonov.

En la entrevista con la cadena ABC News, que se emitió el miércoles en Estados Unidos, Biden habló sobre el informe del servicio de inteligencia de su país que sugiere que Putin autorizó una campaña para interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU.

El informe acusa a Rusia de intentar dirigir la elección a favor del entonces presidente, el republicano Donald Trump, que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.

El presidente estadounidense afirmó que Putin "pagará el precio" por su presunta intervención.

Se espera que EE.UU. imponga sanciones a Rusia tan pronto como la semana que viene a raíz de las conclusiones del informe.

Un insulto tomado con la calma de Putin

Análisis de Sarah Rainsford, corresponsal de la BBC en Rusia

La acusación, dice el Kremlin, no tiene precedentes: un presidente de Estados Unidos que llama asesino al líder de Rusia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, demandó una explicación, al tiempo que el portavoz de Putin juzgó el comentario como una clara señal de que Biden no tiene intención de reparar las relaciones con Rusia.

Pero el propio Vladimir Putin pareció tomarse el insulto con filosofía. Después de todo, le hace el juego a su principal teoría: que Occidente es rusófobo, una fuerza hostil.

Putin dijo que Joe Biden simplemente ve sus propios rasgos en el líder ruso y alegó que EE.UU. es un estado criminal, con una lista de vergonzosos episodios en su historia, desde la esclavitud hasta las bombas atómicas arrojadas sobre Japón.

Los medios estatales están furiosos ante lo que los comentaristas califican como un insulto directo y el cruce de una línea roja por parte de Biden.

El portavoz del Kremlin me dijo que las relaciones con EE.UU. ahora son "muy malas" y parecen destinadas a empeorar.

¿Qué dijo Putin exactamente?

En su rechazo a las acusaciones de Biden, Putin utilizó una rima de colegio que literalmente dice "al que llama nombres se le llaman esos nombres", que en español se puede traducir como "hace falta ser uno para reconocer a otro" o "quien lo dice lo es".

EPA Putin desestimó la acusación de Biden como "una proyección de sus propios rasgos".

"¿Sabe?, recuerdo que en mi infancia, cuando discutíamos en el patio solíamos decir 'hace falta serlo para reconocerlo'", dijo Putin en la televisión estatal.

"Y no es una coincidencia, no es solo una broma o una cosa de niños. Tiene un profundo significado psicológico. Siempre vemos nuestros propios rasgos en otras personas y pensamos que son como en realidad somos nosotros. Y como resultado, evaluamos las acciones [de una persona] y damos valoraciones".

Putin también acusó a EE.UU. de cometer genocidio contra los nativos americanos y de exterminar civiles durante la Segunda Guerra Mundial al arrojar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón.

Horas después este mismo jueves, el líder ruso invitó a Biden a sostener una conversación en vivo el viernes o el lunes.

Una "discusión directa y abierta" sería "interesante" tanto para la gente de Rusia como la de EE.UU., planteó.

EPA El presidente Joe Biden ha prometido adoptar una postura de firmeza ante Rusia.

El portavoz de Putin, Dimitri Peskov, dijo previamente que las últimas acusaciones de Estados Unidas no están respaldadas por ninguna prueba y que dañarán más las relaciones bilaterales.

Al anunciar la decisión de llamar a consultas a su embajador, el canciller ruso dijo: "Lo más importante para nosotros es identificar vías para reconducir las relaciones entre Rusia y EE.UU. que pasan por tiempos difíciles y que, de hecho, Washington ha llevado hasta un callejón sin salida".

¿Qué prometió Biden?

Biden le dijo a ABC News que, durante la conversación telefónica que mantuvieron a finales de enero, advirtió a Putin sobre una posible respuesta a la supuesta interferencia electoral rusa.

"Pagará un precio", dijo Biden en la entrevista. Ante la pregunta de cuáles serán las consecuencias el presidente respondió: "Lo verán pronto".

Cuando se le preguntó si pensaba que Putin es "un asesino", Biden dijo: "Lo pienso".

EPA La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las relaciones de EE.UU. serán diferentes a como eran con Trump.

En una posterior rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos serán diferentes a lo que eran durante la presidencia de Trump.

"Sin duda los rusos tendrán que rendir cuentas por lo que hagan", expuso Psaki.

¿Es este el primer choque entre Putin y Biden?

Hace 10 años, cuando era vicepresidente durante el mandato de Barack Obama, Biden tuvo un encuentro con Putin en el Kremlin en un momento en el que el presidente ruso ejercía como primer ministro.

"Dije: 'Primer ministro, le miro a los ojos y no creo que tenga alma'", recordó Biden en una entrevista con The New Yorker unos años después.

"Me miró, sonrió y dijo: 'Nos entendemos'".

Antes de ganar la elección, Biden también se refirió a Putin como "matón del KGB", en alusión a su pasado en el servicio secreto soviético.

Reuters Los servicios de inteligencia de Estados Unidos también hallaron rastros de interferencia rusa en las elecciones de 2016 en las que ganó Donald Trump.

¿Qué halló el informe de inteligencia estadounidense?

El informe de 15 páginas, difundido el martes por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, resumió lo que calificó de "operaciones de influencia" impulsadas por Rusia e Irán.

El documento denunció que individuos relacionados con Rusia propagaron acusaciones no fundamentadas sobre el presidente Biden antes de las elecciones del 3 de noviembre.

También apuntó que una campaña de desinformación buscó socavar la confianza en el proceso electoral.

Según el informe, algunas personas conectadas con la inteligencia rusa también dirigieron discursos contra Biden hacia medios, funcionarios y aliados de Trump.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.