¿Cuanto importa tu estatura para ser popular en las aplicaciones de citas?

Getty Images Según algunos usuarios, la altura parece jugar un rol importante en las aplicaciones de citas

Cuando se trata de salir con alguien, se suele decir que la edad es solo un número... pero ¿qué pasa con la estatura?

Un video de un hombre que reacciona con furia en una tienda de bagels donde cree que los clientes se ríen de él por su escasa altura abrió un debate en redes sociales sobre la importancia que se le da a la talla especialmente en las relaciones de pareja.

En la grabación, que se volvió viral, se ve al hombre en un local de Long Island (Nueva York, EE.UU.) inmerso en una agitada diatriba sobre las respuestas que recibe de mujeres en las apps de citas porque es bajo.

El video fue grabado el miércoles por un cliente que capturó el momento en el que el hombre, visiblemente alterado, empieza a preguntar: "¿Por qué está bien que las mujeres en las aplicaciones de citas digan 'oh, mides 1,50 m, deberías estar muerto'?".

Una clienta intenta tranquilizarlo y le comenta que nadie en el local ha dicho eso, a lo que el hombre responde una vez más con furia y acusa a la mujer de insinuar que se lo está inventando.

Cuando otro cliente intenta intervenir, el hombre lo desafía a una pelea.

"No eres dios ni mi padre ni mi jefe. ¿Quienes que vayamos fuera?".

Getty Images En el mundo de los famosos hay muchos ejemplos de hombres que salen con mujeres más altas que ellos, como Joe Jonas y Sophie Turner (en la imagen).

Dinámico debate

El video tiene más de 20 millones de visualizaciones en Twitter y ha generado cientos de comentarios.

Un usuario de Twitter escribió: "Como hombre que mide 1,70 m, siento su dolor. Me molesta cuando las chicas evitan a los hombres bajos como si fueran la plaga. Pero no me hace odiar a todas las mujeres ni generalizar. Tampoco es excusa para su comportamiento".

En otro tuit, un hombre dice: "Mido 1,64 m y solo dejé que la altura me molestara una vez. Sí, las mujeres en la mayoría de las apps de citas solo buscan hombres altos, pero he salido con mujeres que medían más de 1,80. Así que si a alguien no le gusta mi altura, es problema suyo".

https://twitter.com/moonlyn_m/status/1149321943184814080

"He salido con hombres bajos. La altura no es lo que hace atractivo a un hombre, es la forma como me tratan y me hacen sentir cuando estoy con ellos. Los chicos que son negativos y gritan no son atractivos 😒".

Mientras algunos se muestran indignados por lo que les parece un discurso misógino, otros creen que el hombre debía haber sido tratado con amabilidad.

Un usuario escribió en Twitter: "Siento pena/compasión por él. Ojalá la gente hubiera podido neutralizar la situación. Cuando estaba en 5º de primaria, era la persona más alta de la clase. Tenía vergüenza. Me puedo identificar con él".

Getty Images A Nicole Kidman y Keith Urban tampoco parece importarles el hecho de que ella es más alta que él.

En la plataforma Reddit, donde hay decenas de comunidades dedicadas a las citas y las relaciones, también hubo muestras de simpatía con el hombre.

Uno de los usuarios escribió que medir 1,64 m no le había estropeado demasiado sus citas.

"Soy un hombre bajo y de verdad entiendo la frustración. Creo que soy más alto que él, por lo que sé que mi situación es mejor que la suya, pero cuando te metes en esa forma de pensar de los incel es fácil perder los nervios".

"Las personas te miran diferente y para el tema de las citas desde luego que es una desventaja. Me puse en forma y, si bien soy un chico promedio, tuve mucha suerte en Tinder".

Otro comentario decía: "Siendo tan bajo como soy es duro. Tengo amigos más altos y bastante guapos que básicamente son un imán para las chicas y a veces me pongo celoso. Pero he aceptado que simplemente soy bajo".

Información en el perfil

En aplicaciones de citas como Tinder y Bumble, uno de los rasgos que los hombres destacan en su perfil es la altura. Un ejemplo de frase de presentación bastante común es: "Parece que la altura es importante aquí así que, antes de que preguntes, mido 1,80 m".

Getty Images Los hombres a menudo se refieren a su altura en los perfiles de las aplicaciones de citas.

Pero si bien la altura puede ser un factor importante cuando se elige una pareja en una app de citas, en las redes sociales muchas personas compartieron historias que demuestran que la altura no importa.

"Mido 1,75 m y llevo cuatro años casada con mi esposo de 1,57. Su altura se ha convertido en una de mis cosas favoritas las pocas veces que en realidad me fijo", escribió una usuaria de Reddit.

Otra mujer comentó el caso del esposo de su prima. El hombre mide 1,60 m. "Es el tío más chévere. Es muy inteligente, construyó un precioso cenador de madera para la boda, hizo y decoró el pastel él mismo, siempre ríe y sonríe, y es muy buena onda".

"Hace chistes de hombres bajos de vez en cuando, pero siempre de buenas. Cuando otras personas hacen bromas sobre chicos bajos, se ríe y parece que no le molestan".

A medida que continúa la discusión sobre el tema, una usuaria de redes espera poder impulsar un cambio de mentalidad con su opinión.

"Mi hermano es bajo, mi hermana es obesa y ver el odio intencionado o involuntario que reciben todo el tiempo me rompe el corazón. Como sociedad estamos haciendo avances para poner un freno al acto de avergonzar a las mujeres por su cuerpo, incluyamos también a los hombres".

