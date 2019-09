¿FIFA o PES? Opinan los gamers uruguayos sobre las versiones 2020

Por Joaquín Pisa - Especial para Cromo

¿PES o FIFA? Todo amante de los videojuegos de fútbol se ha hecho esa pregunta alguna vez en su vida cuando Konami y EA Sports lanzan la nueva versión de sus sagas. Se trata de una competencia que lleva 25 años ininterrumpida y en Uruguay, donde por lejos es el videojuego más vendido todos los años, tiene su dominante desde hace años.

FIFA comenzó en 1994 y sostuvo por varios años el poder. FIFA 98 –¡al que se podía jugar con el mouse en PC!– es un hito hoy irrepetible en el rubro, ya que ofrecía fútbol sala, varias ligas del mundo y todas las selecciones que disputaron las eliminatorias para el mundial de Francia. Y, como frutilla de la torta, podías jugar el torneo. Algunos siguen recordando al Uruguay de Francescoli, Sosa, Bengoechea y Claudio Elías, exjugador de Progreso y Fénix al que por error le dieron la número 10.

Konami lanzó su primera versión futbolera en 1994. Pero recién en 2006 fue que arrasó con su Pro Evolution Soccer 6. Fue el primer gran salto de calidad en videojuegos de fútbol. Su portada con el futbolista brasileño Adriano, que jugaba como si fuese el heredero de Pelé, es aún recordada con nostalgia por una generación de jugadores como Castolo, Ordaz, Jaric y el resto de los jugadores predeterminados de la Liga Máster. Hasta el día de hoy sigue siendo actualizado gracias a los “parches” creados por los fanáticos (¿quién no jugó en esta versión a la liga uruguaya en el Franzini?).

Luego de años de dominio del PES, también conocido como Winning Eleven, FIFA volvió a comandar. Fue entre 2012 y 2013, años en los que el juego de Konami perdió inventiva y FIFA mejoró su jugabilidad, esa expresión cada vez más usada entre los gamers referida a las reglas de funcionamiento del videojuego. Esto ha llevado a que la productora canadiense Electronic Arts siga siendo la reina del mercado. Pero la lucha no se detiene. Como cada setiembre, la competencia vuelve a surgir. ¿Qué opinan los jugadores uruguayos de cada uno de los entretenimientos?

FIFA 20 y los cambios en la jugabilidad

FIFA no presenta grandes cambios en la jugabilidad respecto a su versión anterior, según comprobó Cromo al probar la demo. Se destaca el movimiento de la pelota: parece más real, pica entre los pases y no va derecho al pie como en ediciones anteriores. Presenta algunas desmejoras en defensa, que deja de ser intuitiva y pasa a requerir más conocimiento táctico.

La apuesta fuerte de la productora canadiense para esta edición es el modo de juego Volta, que, después de siete años, trae de nuevo el fútbol callejero. Varios escenarios de canchas urbanas coloridas, modos de juego divertidos, la posibilidad de un modo historia y una jugabilidad callejera renovada son los puntos fuertes de este modo. Está presente en la demo, aunque solo en versión 3vs3 con Vinicius, el juvenil extremo brasileño del Real Madrid, como protagonista.

Además, hay nuevos modos para disputar partidos con reglas diferentes a las de un encuentro tradicional, como el vertiginoso Mistery Ball, que permite anotar con goles que valen doble o triple según desde el lugar de la cancha donde se anote.

En el modo carrera, las negociaciones de las transferencias tienen nuevos escenarios con el objetivo de generar más realismo. Por ejemplo, si uno quiere contratar a Neymar para su equipo, podrá negociar con él en un restaurante, no solo en una oficina.

Marcos Carrasco es un jugador experiente del FIFA, que integra la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual (FUFV), la comunidad del modo Clubes Pro (11vs11 online) más grande del país. “Una de las cosas que más me gustó es que mejoraron los regates: antes se permitía hacerlos todos encadenados lo que hacía a la jugabilidad un tanto irreal””, indicó.

En cambio, Mathías Helal, capitán de Nacional en e-sports, mostró otra visión sobre los regates. “No se pueden hacer como antes, que podías juntar tres seguidos, ahora solo podés hacer uno”, explicó, aunque admite, y coincide con Carrasco que eso, transforma en “más realista” el videojuego.

Marcos Gobel, capitán de Peñarol en los e-sports, cree que este FIFA representa una mejora. ¿Por qué? “Antes tenía muchos errores a la hora de jugarlo: te hacían goles de espalda, había rebotes de pelota y penales tontos”, opinó. Espera que mejoren los servidores y critica que todavía no se haya implementado la posibilidad de reconexión de partidos online: hoy, si en un encuentro un usuario pierde la conexión, pierde el partido automáticamente. “Año a año la expectativa va cayendo porque es siempre igual”, resumió.

Todos los entrevistados prefieren esperar a que salga la versión completa para tener una valoración más acabada del videojuego. “Ahí van a cambiar muchas cosas”, afirmó Helal, que pretende más velocidad.

PES 2020 da el golpe con licencias

PES es tal vez menos realista, pero más divertido de jugar. Los goles de larga distancia, de pelota parada y los regates mágicos suceden más a menudo. Su contrapunto se percibe en la dificultad de realizar pases largos.

Konami quiere reconquistar al público dando golpes pequeños pero significativos. La lucha está dada, en su mayoría, sobre quién obtiene las licencias exclusivas para hacer usufructo del juego. Este año, el PES consiguió los derechos de imagen de River Plate argentino, Bayern Múnich alemán y Juventus de Italia.

Por ejemplo, los que son hinchas del equipo campeón de la Libertadores podrán jugar en el estadio y con los futbolistas reales. Como en este caso hicieron un acuerdo con FIFA de exclusividad, River aparece bajo el nombre Núñez FC.

El año pasado ya había decidido dar estos golpes en la mesa: se adueñó de los derechos exclusivos de Barcelona y Boca Juniors. En el caso de FIFA, el club catalán aparece con escudo y camiseta, ya que el juego de EA Sports tiene los derechos de la liga española; el cuadro argentino aparece como “Buenos Aires”.

Gastón Da Silva, editor y gamer uruguayo del Pro Evolution, cree que la saga “ha mejorado” respecto a la del 2019. Esperaba más equipos y ligas licenciadas. Considera que el juego se siente “más dinámico, los festejos son más realistas y el césped cambió. Quedó mejor”, indicó.

El campeonato uruguayo, una vez más, no está licenciado en ninguno de los dos videojuegos. En ambos juegos, además, no están los jugadores reales de la selección: aparecen futbolistas con apellidos inventados.

¿Dónde pueden comprarse?

Ambos juegos se pueden conseguir en su versión física o digital. En Uruguay, los costos de salida de los discos físicos siempre son más caras. En este caso, PES y FIFA promedian los US$ 90 y, si consideramos el costo del envío, traerlo desde el exterior puede valer casi lo mismo (y demorar más tiempo en llegar).

En versión digital, el FIFA cuesta US$ 71,99 en su edición estándar, y se puede comprar una versión Ultimate a US$ 99,99 o la Legend a US$ 119,99, con algunas ventajas con respecto a la primera, como tener más packs (paquetes de jugadores) para el modo Ultimate Team, que permite a sus usuarios crear un equipo con cartas de futbolistas que obtengan.

En cuanto al PES, ya disponible en Uruguay, su edición estándar cuesta US$ 71,99, mientras que su versión Legend cuesta US$ 95,99, que incluye al exjugador brasileño Ronaldinho para MyTeam, competidor similar del Ultimate Team de FIFA. Las leyendas son un factor común en ambos juegos, con nombres como Dinho, Ruid Guillit, Roberto Maldini, Pelé y Maradona. El PES ofrece a Diego Lugano y Álvaro Recoba, los primeros uruguayos considerados leyendas en juegos de fútbol.

Si no sos un jugador asiduo de alguno, lo más recomendable es esperar unos meses a que comiencen a bajar su precio inicial y sean más accesibles. Además, el Black Friday los ofrece de oferta en noviembre, con descuentos poco comunes.

Según comentó Gabriel Dittrich, dueño de una tienda de videojuegos en Uruguay, entre las versiones de 2019, EA Sports arrasó: tuvo el 82% de las ventas de juegos de fútbol contra 18% de PES.

Este mes, en el prematuro lanzamiento de PES de su versión 2020, tuvo más ventas que en el 2019. No obstante, no cree que gane parte del mercado.