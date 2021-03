"#Hipocresía": la contudente respuesta de Elton John a la negativa del Vaticano a bendecir uniones homosexuales

Sus comentarios se produjeron después de que el Vaticano publicara una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia católica no puede dar su bendición a las uniones de personas del mismo sexo.

La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) señaló que los sacerdotes no pueden de ninguna manera llevar a cabo esta forma de bendición puesto que "Dios no puede bendecir el pecado".

La declaración fue aprobada por el papa Francisco, quien en el pasado ha dado la impresión de no concordar con los sectores de línea dura de la Iglesia en la cuestión de la homosexualidad.

Muchos miembros de la comunidad LGTB se sintieron indignados por esa postura, incluido Elton John.

El cantante británico publicó el siguiente comentario en Twitter:

"¿¿¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son 'pecado' y, sin embargo, obtener ganancias alegremente al invertir millones en Rocketman, una película que celebra mi hallazgo de la felicidad con mi matrimonio con David???".

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” - a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd